Топ-5 модных причесок на лето-2021

Лето - лучшее время для экспериментов с волосами.

Чаще всего большинство девушек не знает как уложить или заплести красиво волосы летом, чтобы они не мешали, но выглядели при этом стильно. Поэтому чаще всего носят просто прямые. Но сейчас в моду вернулись легкие плетения, небрежные пучки и снова стали популярны аксессуары для волос, поэтому не стоит пренебрегать ими, ведь такие прически будут актуальны все лето.

Мы собрали для вас пять простых и стильных укладок, которые легко можно повторить самостоятельно и для любого выхода.

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Прически для девочек (53 фото)

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