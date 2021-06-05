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Топ-5 модных причесок на лето-2021

Топ-5 модных причесок на лето-2021

Getty Images

Лето - лучшее время для экспериментов с волосами.

Чаще всего большинство девушек не знает как уложить или заплести красиво волосы летом, чтобы они не мешали, но выглядели при этом стильно. Поэтому чаще всего носят просто прямые. Но сейчас в моду вернулись легкие плетения, небрежные пучки и снова стали популярны аксессуары для волос, поэтому не стоит пренебрегать ими, ведь такие прически будут актуальны все лето.

Мы собрали для вас пять простых и стильных укладок, которые легко можно повторить самостоятельно и для любого выхода.

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Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Инструменты для причесок / ©
Прически для девочек (53 фото)