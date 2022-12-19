Топ-5 простых причесок на праздники

В этой подборке вы найдете несколько оригинальных идей для праздничного образа, которе можете повторить самостоятельно.

К Рождеству и Новому году осталось совсем мало времени, поэтому нужно начинать придумывать как вы будете выглядеть. Чтобы образ был завершенным, к наряду нужна лаконичная и стильная прическа, которая будет поддерживать стилистику праздничного аутфита. Попробуйте поэкспериментировать с пучком, косой, и хвостиком. Также можно сделать простое плетение, ведь оно всегда будет смотреться выигрышно. Но советуем при выборе укладки все же ориентироваться на длину волос, платье и форму лица.

Конечно, каждый образ индивидуален, но мы собрали для вас топ-5 простых вариантов укладки, которые вы сможете повторить самостоятельно.

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