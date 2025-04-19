Топ-5 вариантов прически с банданой: секреты рассказывает фэшнблогер

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Итак, если вы хотите быть на стиле предлагаем вам несколько причесок с банданой, которые предложила у себя на странице фэшнблогер nicolasavage.

Классика 90-х

Возьмите бандану и сложите вдвое, от угла до угла. Наденьте на голову завязав ее сзади, поверх волос. Все хвостики банданы должны быть завязаны в узел. Спереди натяните ее на лоб или откройте его, как вам удобно.

Тюрбан

Возьмите бандану и сложите вдвое, от угла до угла. Наденьте на голову, но так, чтобы узел был спереди, на лбу. Свяжите два угла, а оставшийся хвостик посередине заправьте поверх узла и завяжите еще один. У вас получится два узла, а между ними заправлен хвостик.

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Повязка на голову

Возьмите бандану и сложите вдвое, от угла до угла. Скрутите ее, начиная от более широкой части среднего хвостика. Заведите бандану под волосы, хвостики поднимите вверх и завяжите узел на макушке, немного сдвинув в сторону, чтобы он не был посередине. Хвостики от узла заправьте под бандану. Она должна напоминать ободок для волос.

Конский хвост

Сделайте высокий хвост. Возьмите бандану и сложите вдвое, от угла до угла. Скрутите ее, начиная от более широкой части среднего хвостика. Заведите бандану под хвост и накрутите на него так, чтобы в финале узел, которым вы зафиксируете бандану, был сверху, спереди.

Высокий пучок

Сделайте пучок. Возьмите бандану и сложите вдвое, от угла до угла. Скрутите ее, начиная от более широкой части среднего хвостика. Накрутите ее на него так, чтобы в финале узел, которым вы зафиксируете бандану, был спереди.

Бандана – уникальная вещь, ведь ее можно миксовать с разными прически и стилями. Несмотря на то, что обычно она ассоциируется со стилями рок или гранж, сейчас она подойдет и к романтическому стилю.

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