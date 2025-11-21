Топ-7 атмосферных оттенков маникюра, которые будут в моде этой осенью и зимой / © Credits

Реклама

Темные, «дымные» и глубокие оттенки — настоящая классика холодных месяцев. Они подходят ко всему, от пуховых курток до кашемировых пальто, от джинсов до трикотажа. А главное, выглядят невероятно стильно, об этом рассказало издание Real Simple.

Шоколадно-коричневый

Коричневый — это новый черный. В моде он повсюду, на подиумах, в гардеробе, в макияже и, конечно, на ногтях. Теплые земные оттенки — это любимцы осени, и в этом году мы видим взрыв популярности коричневых лаков.

Шоколадный маникюр выглядит одновременно сдержанно, элегантно и дорого. Особенно хорошо подходит к золотым аксессуарам и бежевым пальто. Подойдет всем, кто любит теплые, естественные, но глубокие тона.

Реклама

Темно-синий

Если ищете альтернативу черному — это она. Темно-синий — это насыщенность без резкости, глубина без мрачности. Он выглядит чрезвычайно универсально, ведь подходит и к офисным образам, и к вечерним выходам, и к минималистичному базовому гардеробу. Это «цветной нейтрал», который сочетается с любым стилем, от классики до гранжа.

Черная вишня

Самый интимный, самый бархатный и сокровенный оттенок сезона. Издалека он может показаться черным, но вблизи открывается красное тепло — насыщенный, богатый, почти винный тон. Это роскошный, интенсивный глубокий красный. Черная вишня — выбор тех, кто хочет драму, но со вкусом.

Лесной зеленый

Зеленый — непростая история, но если найти правильный оттенок, результат впечатляет. Глубокий зеленый, будто из-за облаков на сумеречном поле, это цвет, который добавляет маникюру характера. Он нейтральный и одновременно яркий.

Стильно сочетается с бежевым, коричневым, черным и бордовым, то есть со всей осенней палитрой. Подойдет тем, кто хочет что-то нестандартное, но элегантное.

Реклама

Полуночный пурпур

Еще один оттенок, почти черный, но с выразительной фиолетовой подсветкой.

Он как «маленькое черное платье» для осеннего маникюра — универсальный, изысканный и шикарный. Это тот случай, когда темный цвет выглядит не «тяжелым», а премиальным.

Пряный оранжево-красный

Сезон тыкв, специй и теплых ароматов в кафе подкрепляется вашим маникюром. Глубокий оранжево-красный оттенок — это пряная тыква в форме лака: теплый, насыщенный и с характером. Это сказочный оттенок, который прекрасно переходит от осени к зиме.

И действительно, он яркий, но не кричащий, теплый, но достаточно глубокий, чтобы роскошно смотреться с пуховиком или вечерним свитером.

Баклажан

Если хочется темно-пурпурного, но с более мягкой, теплой оттеночной гаммой — выбирайте баклажан. Это глубокий фиолет с теплой сердцевиной, который выглядит очень уютно и одновременно элегантно. Действительно универсальный вариант на холодный сезон.

Реклама

Осень и зима — это время насыщенных, бархатных, темных лаков. Они добавляют образу глубины, делают руки ухоженными и создают тот самый эффект «сезонного уюта», который так любят модницы.