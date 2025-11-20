Топ-7 невероятных оттенков волос, которые стоит попробовать в конце этой осени / © Associated Press

Ноябрь — идеальное время для обновления. Это может быть кардинальное изменение или очень деликатный акцент — в трендах этого месяца есть вариант для каждого. Издание Real Simple рассказало, какие оттенки сейчас выбирают в салонах и что стоит попробовать в этом холодном сезоне.

Золотой блонд

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Тепло — главное настроение осени, и золотой блонд передает его лучше всего, мягкие золотистые и бежевые переливы создают эффект «солнца в волосах», даже когда небо серое.

Это очень теплый тон, который подходит большинству оттенков кожи и никогда не выглядит желтым. Он одновременно «живой», но при этом свежий и светлый у лица. Такой блонд создает ощущение естественности и легкости, как будто вы только что вернулись из короткого отпуска.

Мокка мусс

Хейли Бибер / © Associated Press

Для брюнеток, которые хотят более теплый, глубокий и богатый оттенок, мока мусс — беспроигрышный вариант.

Этот оттенок очень мягкий, многомерный и универсальный. Пряди цвета теплого эспрессо с кремово-бежевыми акцентами добавляют волосам естественной глубины, без резкого контраста. Это цвет для тех, кто ценит минимальный уход, но хочет, чтобы волосы всегда выглядели как с бьюти-глянца.

Каштаново-медный

Зендея / © Associated Press

Идеальный выбор для тех, кто любит осенние красноватые палитры, но не хочет яркой меди или насыщенной морковной гаммы.

Это теплый каштан с мягкими медными нотами. Представьте коричневый сахар с намеком корицы, который вспыхивает при свете. Этот оттенок напоминает цвет осенней листвы — естественный, глубокий и очень женственный. Идеальный переход от лета к более холодному сезону.

Грибной блонд

Марго Роби / © Associated Press

Один из самых модных «холодных» блондов сезона. Идеально сбалансированный микс бежевого, таупа и легкого коричневого — современный и нейтральный одновременно.

Все держится на затемненной прикорневой зоне и легком переходе цвета, это создает эффект легкого, «живого» блонда с минимальным уходом. Этот оттенок ассоциируется с кашемировыми свитерами, латте и тихими прохладными утрами.

Эспрессо

Эмили Ратаковски / © Associated Press

Глубокий, уютный, почти черный, но не совсем. Именно поэтому эспрессо имеет мягкий и благородный вид.

Этот цвет темный, но не тусклый, в нем есть глубина. Он не выглядит «перекрашенным» или слишком плотным. Это безупречный выбор для брюнеток, которые хотят драматичности без «эффекта парика».

Насыщенный медно-рыжий

Джулия Робертс / © Associated Press

Лучший оттенок ноября — настоящий осенний классический. Это богатый красновато-коричневый тон, который читается больше как рыжий, но все равно остается естественным.

Он подходит блондинкам, брюнеткам и натуральным рыжим, добавляет волосам сияния и глубины. Для дополнительного «вау-эффекта» стилисты советуют завершать окрашивание глянцевым шлейфом.

«Ангельское» сияние

Кристен Бел / © Associated Press

С блондом прощаться не нужно, просто стоит адаптировать его к сезону — сделать более мягким, теплым и менее контрастным.

Главное — минимальный контраст, чтобы создать «молодой», светлый, почти ангельский эффект. Такой подход позволяет оставаться блондинкой, но отходить от слишком выбеленного летнего вида. Это отличный вариант для тех, кто хочет осветления, но без резких переходов и холодных тонов.

Осень — это сезон, который поощряет нас к мягкой перезагрузке. Она будто тихо нашептывает взглянуть на себя по-новому. И новый оттенок волос — самый простой, но невероятно эффективный способ сделать это без резких решений и драматических изменений.