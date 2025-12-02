- Дата публикации
Топ-7 зимних оттенков маникюра, которые будут популярны в этом сезоне
Кажется, зима включилась мгновенно: первый снег, холодный ветер и ранние сумерки уже здесь. Но вместе с новыми температурными реалиями приходят и новые бьюти-ритуалы и пришло время выбирать главный маникюр сезона.
Главная идея этой зимы — игра с текстурами, глубокими тонами и «уютной роскошностью». Издание Real Simple собрало рекомендации мастеров ногтевой эстетики, которые точно зададут тон холодным месяцам. От молочного белого до оливкового и хромированного шампанского, вы легко найдете свой идеальный зимний оттенок.
Молочный белый
Мастера называют этот цвет воплощением «тихой роскоши». Он одновременно нежный и безупречно чистый, как первый снег на утренних улицах. Молочный белый осветляет руки, подходит к любому образу и очень дорого смотрится в кадре.
Это маникюр, который делает пальцы визуально длиннее и ухоженнее, а образ — элегантным без всяких усилий. Идеальный выбор для тех, кто хочет что-то праздничное, но сдержанное.
Глубокая слива
Густые сливовые и дымчатые пурпурные оттенки — главные «темные красавицы» зимы. Они сохраняют драматичность черного, но создают более мягкий, благородный акцент. Такие цвета прекрасно сочетаются с объемными свитерами, структурными пальто и золотыми деталями.
Особенно эффектно сливовый смотрится на коротких ногтях, он добавляет им глубины и шарма.
Яркий синий
Кто сказал, что зимой стоит носить только темные цвета. Яркий чистый синий — это свежий, морозный воздух в форме маникюра.
Такой оттенок напоминает безоблачное зимнее небо и прекрасно сочетается с теплыми вязаными вещами и серебряными украшениями. Это маленький цветной «энергетик» в сезон, когда все вокруг становится серым.
Какао-брауни
Коричневый — абсолютный фаворит года, Pantone даже назвал теплый «Mocha Mousse» цветом 2025 года. Теплые шоколадные и кофейные оттенки создают ощущение уюта, «заземляют» образ и отлично смотрятся в сочетании с нюдом, кремовым и карамельным.
Оливковый зеленый
Неожиданный оттенок, который уже стал звездой Instagram. Это и смело, и сдержанно одновременно. Оливковый прекрасно подходит к зимнему декору и невероятно смотрится на любом тоне кожи.
Его можно назвать «зеленым для тех, кто не любит зеленый» — он благородный, универсальный и очень модный.
Желейный красный
Желейные покрытия — главный тренд года. Это красный, но усиленный легкостью и прозрачностью. Это нечто среднее между тинтом и легким покрытием: блестящее, игривое и современное.
Он универсален для любой длины ногтей, создает ухоженный и одновременно дерзкий вид. Как красная помада, но для ногтей — всегда уместна.
Шампанский хром
Праздники без шампанского невозможны. Так же и зимний маникюр — без нежного хромированного блеска.
Это мягкий, жемчужно-золотистый оттенок, который не превращается в «новогодний шарик», но дарит ногтям свет и праздничность. Идеальный выбор, если хочется сиять, но без преувеличений.
В этом сезоне маникюр — это не просто цвет, а способ согреть настроение и добавить в образ немного магии. Хотите сдержанной роскоши, выбирайте молочный белый или какао. Хотите настроения, синий или желейный красный идеально подойдут.Любите нестандартные решения, оливковый зеленый — ваш выбор. Главное — найти свой оттенок и позволить маленькое зимнее удовольствие.