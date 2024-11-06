Топ-8 красивых причесок, которые можно сделать за 5 минут

Утренний сбор часто превращается в настоящий марафон, особенно если вы слишком много раз нажимали кнопку откладывания будильника. Однако это совсем не значит, что в создании красоты вам придется ограничиваться быстрым небрежным хвостиком или кривым пучком.

Издание RealSimple рассказало, как буквально за несколько минут сделать красивую прическу от элегантного конского хвоста до непринужденной прически с крабиком.

Пушистый конский хвост

Конский хвост может стать идеальной быстрой прической, если придать ему мягкую текстуру. Чтобы создать такой образ, добавьте немного волн, используя плойку или просто распушите имеющиеся кудри, воспользовавшись сухим шампунем для дополнительного объема. Поднимите волосы в высокий хвост и распушите кончики текстурирующим спреем — это сделает его стильным и ухоженным без лишних усилий.

Прическа с крабиком

Крабик для волос – незаменимый аксессуар для создания легкой и быстрой прически. Соберите волосы в низкий хвост, но не закрепляйте резинкой. Слегка сверните его, двигаясь вверх к затылку и сделайте мягкую скрученную форму. Закрепите крабиком, оставив кончики волос снизу свободно спадать. Для такого образа подойдет крабик в виде цветка, но выбор формы зависит от вашего вкуса.

Глянцевые локоны

Если у вас естественные локоны, воспользуйтесь их текстурой, не пытаясь выпрямить волосы. Нанесите на влажные пряди увлажняющий крем или гель, чтобы подчеркнуть форму кудряшек. Закрутите пряди вокруг пальцев для более четкой формы и дайте волосам высохнуть. Такой образ выглядит естественно, но одновременно стильно и прекрасно подходит тем, кто выбирает скорость и комфорт.

Объемный пучок

Этот образ можно выполнить как в виде пучка на затылке, так и как полупучка. Для двух вариантов соберите волосы в перевернутый хвост и закрутите их в пучок. Зафиксируйте резинкой и для дополнительного объема легко распушите волосы. При необходимости используйте несколько шпилек и немного лака для волос, чтобы прическа держалась целый день.

"S" волна

Даже простой хвостик можно сделать интересным, если добавить стильный аксессуар. Можно использовать резинку с декоративными элементами или бантик, чтобы хвост выглядел изысканно. Это идеальный вариант для быстрой утренней укладки, который подходит для любой структуры волос и длины.

Укороченная прическа

Прическа для коротких волос может быть стильной и простой. Добавьте немного текстуры с помощью плойки для создания объема. Закрепите короткие пряди на затылке шпильками, слегка закрутив боковые части, чтобы создать интересную форму. Такой образ выглядит элегантно и подходит для любого случая, а для создания вам нужно минимум времени.

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