Топ-8 причесок, которые изменят ваше представление о зимнем стиле

Зендея / © Associated Press

В 2026-м зима обещает быть не только морозной, но и очень стильной. Издание PureWow рассказало о самых актуальных зимних трендах 2026 года, от ультрагладкой укладки до воздушных слоев и бунтарского бикси.

Мягкий структурный боб

Кира Найтли / © Associated Press

2025-й стал годом боба, и тренд не собирается сдавать позиции. В 2026-м прическа становится «мягче»: вместо строгих линий — легкие слои и движение. Это боб с плавными, фактурными кончиками, который сохраняет четкую форму, но выглядит более естественно.

Лучше всего смотрится на длине до подбородка или чуть ниже. Чтобы укладка была как у Киры Найтли, вам понадобится фен, круглая щетка и капля масла на концы. И вы уже французская киноикона.

Ультрагладкая боковая волна

Белла Хадид / © Associated Press

Боковой пробор снова в моде, но теперь в максимально гладком исполнении. Легкое движение волос через лоб, а остальные в высокий хвост или пучок. Это идеальная прическа для зимних вечеринок, потому что статика и холод работают против объема, а гладкий эффект держится дольше. Главные помощники для этой прически — утюжок, крем для гладкости и сыворотка для волос.

Современный шегги

Пэм Андерсон / © Getty Images

Шегги возвращается — но не гранжевый, а более «взрослый». Нежные слои, движение, текстура, которая не имеет избыточности. Подходит и тем, кто хочет «готовую» укладку без усилий, и тем, кто любит немного хаоса.

Дженна Ортега, Пэм Андерсон — иконы этого тренда, а вам понадобится лишь стайлер или крем для текстурирования, чтобы подчеркнуть естественную волнистость.

Мягкая бомбшел укладка

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Зима — это сезон, когда волосы легко теряют объем. Поэтому 2026 год возвращает классический голливудский бомбшел: большие мягкие волны, приподнятые корни, гладкие кончики. Это укладка, которая создает эффект «дорогих волос» без перегрузки лаком или муссом.

После укладки стоит нанести несколько капель масла, так у вас будет блеск и полный контроль над зимним объёмом.

Бикси

Джордан Данн / © Associated Press

Комбинация боба и пикси снова в тренде. Легкий, структурный, немного хулиганский — это идеальный вариант для тех, кто хочет что-то смелое, но не радикальное. Бикси подходит почти всем, ведь форму и длину можно настроить под черты лица и густоту волос. Чтобы добавить эффекта «модель с показа», используйте текстурный спрей.

Многослойная «Бабочка»

Сидни Суини / © Associated Press

Этот тренд держится уже несколько сезонов и продолжит занимать свои позиции в 2026-м. Короткие слои сверху и длинные по длине дают объем, движение и легкость, которые напоминают крылья бабочки.

На прямых волосах стилисты делают срезы скользящим движением, чтобы создать мягкость. На кудрях наоборот, акцентируют естественную текстуру. Главный совет — использовать мусс или пенку для объема и сыворотку для блеска.

Воздушные локоны

Зендея / © Associated Press

Если вы цените эффект диско-локонов, но в «дорогом» исполнении, этот тренд для вас. Гламурные, мягкие S-волны, расчесанные или легко растрепанные выглядят, как из 70-х годов. Для прямых волос нужно добавить слои, чтобы убрать тяжесть. Для волнистых и вьющихся достаточно крема или мусса и диффузора.

Гладкий низкий пучок

Лори Харви / © Associated Press

Это минимализм, который не выходит из моды. Гладкие корни, четкий пробор, аккуратный узел на затылке и вы уже похожи на Лори Харви или Беллу Хадид.

Подходит и для офиса, и для вечеринки. Идеальный вариант на холодную погоду, когда хочется, чтобы волосы были под контролем. Секрет — гель, щетка-лопатка и спрей для фиксации.

Зима 2026 — это микс мягкости, текстуры и минимализма. Если хотите радикальных изменений, выберите бикси или боб. Если цените длину, вам подойдет «Бабочка» или гламурные S-локоны. А если хочется просто выглядеть дорого — низкий пучок сделает свое дело. Мода на волосы этой зимой не о сложности, а о правильном акценте.