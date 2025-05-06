8 признаков поврежденных волос: как спасти прическу / © Credits

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К сожалению, многие замечают проблему уже на запущенной стадии. Чтобы этого избежать, следует знать главные признаки поврежденных волос и своевременно принять меры. Издание Real Simple рассказало о 8 тревожных симптомах, которые не стоит игнорировать, если вы хотите сохранить свою шевелюру здоровой, сильной и красивой.

Отсутствие блеска и упругости

Одним из первых признаков повреждения является тусклость волос. Если пряди потеряли блеск, стали жесткими на ощупь и не пружинят, вероятно, они истощены частым термическим или химическим воздействием.

Здоровые волосы отражают свет благодаря сглаженной кутикуле. Если блеск исчез — это сигнал, что нужно прекратить агрессивную укладку и восстановить баланс влаги.

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Повышенная ломкость

Волосы, которые легко ломаются при расчесывании или даже легком прикосновении — серьезный сигнал SOS. Это означает, что структура стержня нарушена и волосы потеряли свою целостность.

Начните с интенсивного увлажнения. Используйте маски с содержанием кератина, гиалуроновой кислоты, натуральных масел (аргановое, кокосовое, ши). Избегайте сушения феном без термозащиты.

Посеченные и истонченные кончики

Кончики волос — первое, что страдает от перегрева и обезвоживания. Если вы замечаете, что концы стали тоньше или расслаиваются, волосы нуждаются в стрижке и восстановлении.

Не игнорируйте регулярное подстригание — каждые 6–8 недель. Это поможет избежать усугубления повреждений. И обязательно используйте несмываемые масла или сыворотки после каждого мытья.

Частое спутывание

Если раньше ваши волосы легко расчесывались, а теперь они постоянно запутываются, особенно после мытья, это признак того, что кутикула стала шершавой — еще один признак дегидратации.

Добавьте в свой уход кондиционеры с гидролизованным белком, пантенолом или протеинами шелка. Они создают защитную пленку на волосах, уменьшают трение и запутывание.

Волосы «не растут»

Если кажется, что волосы «застревают» на одной длине, хотя корни растут — проблема не в фолликулах, а в том, что кончики постоянно обламываются.

Сконцентрируйтесь на увлажнении середины длины и концов. Масляные смеси или кремы для волос следует наносить каждый день (особенно в холодную или жаркую погоду). Избегайте агрессивного расчесывания, особенно влажных волос.

Ощущение жесткости или хруста после мытья

Влажные волосы должны быть мягкими и послушными. Если они ощущаются жестким или как будто «хрустят» — это симптом серьезного повреждения структуры.

Уменьшите частоту контакта с соленой и хлорированной водой, обязательно защищайте волосы шапочкой в бассейне. Попробуйте глубокое восстановительные маски с кератином, маслом камелии или экстрактом авокадо. Если состояние критическое — обратитесь к профессионалу для лечения в салоне.

Чрезмерная ломкость от белковых средств

Ирония в том, что даже средства для восстановления могут нанести ущерб, если их использовать слишком часто. Переизбыток белка (кератина, протеинов) в уходе может сделать волосы ломкими.

Всегда чередуйте белковые маски с увлажнительными. И строго придерживайтесь инструкций на упаковке: белковые средства не предназначены для ежедневного использования.

Волосы трудно поддаются укладке

Если волосы стали непослушными, плохо держат форму, не завиваются или имеют «усталый» вид даже после укладки — они, вероятно, истощены и обезвожены.

Возьмите перерыв от термического стайлинга. Используйте спреи с морской солью или текстурующие муссы для легкой укладки. Перейдите на мягкие шелковые резинки и наволочки, уменьшающие трение.

Как спасти волосы

Оцените состояние волос — внимательно присмотритесь к кончикам, текстуре, блеску.

Уменьшите агрессивное воздействие — минимизируйте использование горячих инструментов, выбирайте щадящие способы сушки и покраски.

Инвестируйте в качественный уход — выбирайте средства с натуральными компонентами, протеинами, маслами, кератином.

Не забывайте о регулярных стрижках и массаже кожи головы — это стимулирует рост и улучшает кровообращение.

Здоровые волосы — это результат системного ухода. Прислушивайтесь к сигналам, которые подает вам ваша шевелюра и не медлите с заботой. Ведь роскошные, ухоженные волосы — это не только красота, но и признак заботы о себе.