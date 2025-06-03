Топ-8 простых и шикарных причесок для пляжа / © Credits

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Идеальная пляжная прическа должна быть простой в исполнении, выдерживать ветерок, выглядеть красиво и не мешать во время загара или игры во фрисбе. Издание Real Simple рассказало о простых и шикарных вариантах, которые покорят сердце каждой.

Повязка: контроль и стиль

Распущенные волосы — это красиво, но не тогда, когда они лезут в глаза каждые 30 секунд. Решением станет объемная повязка на голову — она быстро укрощает пряди, защитит корни от солнца и придаст образу легкое винтажное настроение.

Совет: выберите мягкую, широкую повязку из натуральной ткани (хлопок или лен) — они лучше держатся и не вызывают раздражения.

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Плетеный хвост: классика с изюминкой

Это идеальное решение для тех, кто хочет немного текстуры и объема без лишней суеты. Заплетите боковые пряди в мелкие косы, а затем соберите все волосы в низкий хвост. Такая прическа выдерживает ветер и выглядит фантастически даже после погружения в море.

Лайфхак: нанесите немного спрея или сухого шампуня для объема перед плетением.

Небрежная прическа 90-х

Вдохновленная эстетикой «лови волну», эта прическа сочетает в себе легкую небрежность и стабильную фиксацию. Просто закрутите волосы в полупучок или используйте несколько шипов, чтобы создать хаотическую, но элегантную структуру.

Для идеального эффекта: предварительно завейте волосы или просто оставьте их естественно высохнуть после купания.

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Закрученные косы: структура и стиль

Для более четкого образа, чем традиционные косы, попробуйте скручивать пряди вместо плетения. Скрутите каждую прядь до двух третей длины, а остальные оставьте естественной. Такая прическа выглядит немного хулигански — идеально для летнего настроения.

Фишка: добавьте мелкие аксессуары (жемчужины, кольца, стразы), если хотите выглядеть как из TikTok-ленты.

Двойная коса: динамика и эффект

Две косы — вдвое больше стиля. Разделите волосы на две секции, сделайте два высоких хвоста и заплетите в обычные косички. Легко, быстро, удобно, а еще — отличный вариант для активного пляжного дня.

Рекомендуем: использовать яркие резинки или тканевые ленты, чтобы добавить ярковсти.

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Бандана

Для тех, кто не хочет иметь дело с фиксаторами — бандана решает все. Просто завяжите ее как платок и полностью накройте волосы, или сделайте стильный узел на макушке.

Секрет: бандана не только модный аксессуар, она защищает волосы от соленой воды и ультрафиолета.

Начес назад с гелем

Гладкие, зачесанные назад волосы — это сексуально, свежо и всегда актуально. Идеальный вариант после купания: достаточно нанести гель или крем для укладки и пряди останутся на месте, независимо от того, где вы: в кафе или на песчаном пляже.

Бьюти-находка: используйте гель с UV-защитой, чтобы ухаживать за волосами даже под солнцем.

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Пучок — классика без проигрышей

Если вы не знаете, что делать с волосами — соберите их в пучок. Это беспроигрышная пляжная прическа на все случаи: удобно плавать, загорать, танцевать. А еще — легко распутать вечером.

Идея: используйте декоративную шпильку или палочку для удобства и дополнительного стиля.

Советы

Нанесите термозащитный спрей SPF перед выходом на солнце.

После пляжа обязательно смойте соль и песок — они обезвоживают и ослабляют волосы.

Не забудьте о кондиционере или увлажняющей маске после купания.

Выбирайте то, что приносит вам комфорт, лёгкость и немного глянца. А прическа — лишь акцент, подчеркивающий вашу природную красоту. Не бойтесь экспериментировать — лето для того и существует.