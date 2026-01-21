Топ-8 самых стильных причесок этой зимы, от повседневных до праздничных образов

Селена Гомес / © Associated Press

Однако не волнуйтесь, есть прически, которые прекрасно смотрятся даже в самые холодные дни и не испортятся после шапки или пушистого шарфа. Издание Real Simpleсобрало советы от известных стилистов, чтобы вы имели в запасе идеи для любого случая.

Гладкий пучок

Пучок — это классика, которая подходит и для будней, и для праздничных вечеров. Начните с супергладкого хвоста, используйте мягкий мусс и щетку. Затем сделайте укладку в специальную сетку, сформируйте узел, который надежно держит форму даже в ветреную погоду. Такая прическа позволяет носить высокие воротники и шарфы, и вы не будете бояться запутанных волос.

Две косы

Идеальная прическа для средней и длинной длины волос. Делите волосы пополам, заплетаете две косы и немного распушиваете их для объема. Пара свободных прядей у лица добавляет легкости, а зимняя шапка делает образ милым.

Косички в пучок

Эта прическа идеальна для праздничных вечеринок. Начните с низкого гладкого хвоста, нанесите на кончики волос масло для блеска, заплетите простую косу и аккуратно спрячьте ее под резинку. Для праздничного акцента добавьте бантик, обруч или украшение для волос.

Романтический пучок

Даже короткие волосы можно красиво собрать. Разделите переднюю часть волос, основную часть соберите в хвост средней высоты и сформируйте мягкий пучок. Выпущенные передние пряди накрутите для более изящного образа.

Праздничный полупучок

Добавляет свежий акцент к вашим любимым волнам или локонам. Просто соберите верхнюю часть волос и украсьте блестящими заколками, бархатным бантиком или жемчужинками. Это праздничный и женственный образ, который прекрасно подходит к теплым свитерам.

Текстурированные волны

Незавершенные волны идеально подходят для холодной погоды, когда волосы теряют естественный объем. Начните с хорошо увлажненных волос, нанесите крем для укладки, сделайте локоны плойкой 25-30 мм и зафиксируйте сывороткой. Такая текстура добавляет объема и создает стильный «неспешный» вид.

Объемный хвост

Блестящий и практичный вариант для повседневной зимы. Волосы собирают в два этапа: сначала верхнюю часть в хвост, затем добавляют нижние пряди и фиксируют резинками. Это обеспечивает объем, гладкость и подвижность одновременно.

Боб в стиле 90-х

Классический боб или боб с объемом в стиле 90-х — тренд этой зимы. Волосы максимально объемные, слегка изогнутые и живые. Такая прическа не только стильная, но и практичная, ведь она хорошо держит форму, подходит к любому наряду и идеально смотрится на праздничных фото.

Зима не должна быть испытанием для ваших волос. Когда вы выбираете стильные и практичные прически, можно оставаться неотразимой даже в морозы.