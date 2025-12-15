Топ-8 "устаревших" причесок, которые снова становятся трендовыми: подборка идей

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Реклама

Ультрачерные пряди начала 2000-х — вернулись. Объемные волны в стиле супермоделей 90-х — снова повсюду. Легендарная стрижка Рэйчел из сериала «Друзья» — уже в TikTok и номер один среди салонных запросов.

Ностальгия — новый гламур. Издание Real Simple собрало самые свежие возвращения в парикмахерском мире, которые профессиональные стилисты называют бьюти-ренессансом.

Французский пучок

Аккуратный, сдержанный и одновременно обольстительный французский пучок снова вернулся в списки трендов. Современным женщинам хочется элегантности без лишней мороки, а он именно об этом. Лаконичный пучок из 90-х теперь носят со всем, от джинсов и тренча до брючных костюмов.

Реклама

Объем в стиле Синди Кроуфорд

Гладкие ровные волосы остаются в прошлом, теперь все мечтают об объемной, подвижной копне в стиле супермоделей 90х. Секрет в мягких слоях и эффектном фонтане объема, который создают феном и стайлингом. Это тот вариант, когда больше — действительно лучше.

Современное гофре

Не надо корить себя, что вы когда-то выбросили утюжок-гофре. Модернизированное гофре можно создать даже обычным утюжком, слегка «качая» его во время движения. Современное гофре — это текстура, легкость, объем и гораздо меньше средств для фиксации. И выглядит оно совсем не как в подростковых фотоальбомах 2003-го.

Шегги

Шэгги родом из 70-х, вернулся в 90-х и теперь получил свое третье рождение. Это легкая, немного рокерская стрижка с рваными слоями и мягкими кончиками. Современный шэгги — не про хаос, как раньше, а про индивидуальность. Стилисты адаптируют его под форму лица и текстуру волос. Билли Айлиш, Майли Сайрус и Дженна Ортега — вот его главные амбассадоры.

«Рейчел» — легенда, которая не стареет

Пожалуй, одна из самых известных стрижек в истории телевидения снова на пике популярности. Благодаря тренду на 90-е, многослойная форма, которую носила Дженнифер Энистон в «Друзьях», снова возвращается. Стилисты говорят, что «Рэйчел» — почти универсальная, ведь эта прическа подходит и для густых, и для тонких волос, а также подходит для большинства форм лица.

Реклама

Голливудские «шпильки» и «колючие» пучки 2000-х

Это тот случай, когда легкий беспорядок — это стиль. Когда-то образ был настолько зафиксирован гелем, что выглядел почти «причудливо». Сегодня все иначе, текстурирующие спреи, мягкие выпущенные пряди, легкая небрежность, которая выглядит очень трендово. Гвен Стефани бы точно гордилась.

Завивка

Химическая завивка 80-90-х была жесткой, сухой и резкой. Современная завивка — противоположность: мягкие волны, здоровые волосы, полный контроль над типом локона. Те, кто хочет больше объема или естественной волнистости, возвращаются к ней именно сейчас, ведь технологии стали намного деликатнее.

Боковой пробор

После многолетней доминации прямого пробора, боковой пробор переживает возрождение, от драматически глубокого до легкого, почти незаметного. Подходит прямым прическам, волнам, каре, словом, любой длине.

Современная бьюти-эстетика — это комфорт, текстура, простота и ностальгия.

А тренды цикличны, все лучшее рано или поздно возвращается, но уже в обновленной, более свежей и универсальной версии.

Реклама

Поэтому смело идите к зеркалу — возможно, ваша следующая любимая прическа уже существовала двадцать, тридцать, а то и сорок лет назад. Но сегодня у нее совершенно новый вид, современный и уверенный.