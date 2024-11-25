Топ-8 вариантов интересного маникюра, который стоит сделать в холодное время года

От теплых шоколадно-коричневых оттенков до изысканных бордовых – эти тренды просто созданы для холодного времени года.

С приближением холодного сезона пора вдохновиться на свежий маникюр. Издание Woman and Home предложило несколько идей, идеально подходящих для стильного и современного образа.

Черная вишня

У этого загадочного оттенка почти черный цвет, но при более близком рассмотрении открывается насыщенный темно-красный тон. Такой маникюр идеально подойдет тем, кто стремится объединить классику с современным шиком. Изысканный и дерзкий, этот вариант точно привлечет внимание.

Цвет эспрессо

Что лучше согреет зимой, чем теплый коричневый оттенок. Воспроизводя насыщенный цвет эспрессо, этот тренд символизирует уют и стиль. Добавьте зеркальное хромированное покрытие для создания еще большего эффекта.

Черепаховый панцирь

Животные принты продолжают завоевывать популярность и черепаховый маникюр – идеальный выбор для холодного времени. Тонкий, но стильный дизайн отлично выглядит как на коротких, так и на длинных ногтях.

Ногти цвета сосен

Вечнозеленый оттенок, напоминающий сосновый лес, станет прекрасной альтернативой классическим осенним дизайнам.

Королевский синий

Хотя этот цвет стал популярен еще летом, он не сдает позиций и холодного сезона. Глубокий синий тон выглядит элегантно и современно, прекрасная альтернатива нейтральным оттенкам.

Монохромный черный

Классический черный всегда в моде. Монохромный маникюр можно сделать в виде сплошного цвета или попробовать более изощренный дизайн, например черный френч. Оба варианта выглядят стильно и универсально.

Прозрачный лак

Тренд на натуральность завоевывает популярность. У прозрачного маникюра с ультраблестящим верхним покрытием естественный и ухоженный вид, который подходит для любого случая.

Роскошный фиолетовый

Глубокий фиолетовый тон излучает гламур и декаданс. Особенно эффектно он выглядит на квадратной форме ногтей, придает шарм осенне-зимнему образу. Идеальный выбор стильного маникюра.

Уход за ногтями – залог идеального маникюра.

Чтобы ваш маникюр выглядел идеально, не забывайте об уходе за ногтями. Используйте питательное масло для кутикулы, регулярно наносите верхнее защитное покрытие и поддерживайте ногти в здоровом состоянии.

Эти цвета помогут вам почувствовать себя стильной и уверенной в любое время года.

Мы также делали подборку изысканных цветов предзимнего маникюра.

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