Топ-8 вещей, которые вы никогда не должны делать во время окрашивания волос дома / © Credits

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Однако даже у такого, на первый взгляд, простого процесса немало нюансов. Издание Real Simple рассказало, что несоблюдение определенных правил может привести к неравномерному цвету, повреждению волос или даже возникновению аллергической реакции. Чтобы домашняя покраска была максимально удачной, следует избегать самых распространенных ошибок.

Игнорирование инструкции

Даже если вам кажется, что вы знаете, как пользоваться краской — почитайте инструкцию. В ней четко указано соотношение ингредиентов, время выдержки, способ нанесения и особенности смыва.

Совет: всегда делайте тест на аллергическую реакцию за 48 часов до окрашивания, даже если вы уже пользовались этой маркой раньше, ведь чувствительность к красителям может развиваться со временем.

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Смена бренда без надобности

Если выбранная вами краска хорошо работает на ваших волосах, лучше оставаться верной этой марке. У каждого бренда своя формула, степень окисления, оттеночная гамма и технология устойчивости.

Совет: если любимый цвет исчез из продажи, не торопитесь покупать другую марку — лучше поищите в интернет-магазинах или сохраните дополнительную упаковку вперед.

Недостаточное количество краски

Женщины с длинными или густыми волосами часто допускают ошибку, когда покупают только одну упаковку краски. В результате цвет может получиться неравномерным, особенно на кончиках.

Совет: если ваши волосы длиннее подбородка или очень густые — обязательно берите две упаковки. Лучше останется чуть-чуть краски, чем ее не хватит в критический момент.

Отсутствие дополнительного зеркала

Окрашивание затылка без зеркала — задача не из легких. Часто остаются необработанные участки или неравномерное распределение краски.

Совет: используйте ручное зеркальце в сочетании с основным зеркалом в ванной. Так вы сможете контролировать процесс и не пропустите ни одного участка.

Отсутствие защиты кожи

Кожа у волос очень быстро впитывает пигмент и краска может оставить темные следы на лбу, шее и ушах.

Совет: перед покраской нанесите жирный крем, вазелин или даже помаду на линию роста волос, за ушами и на шее. Это создаст барьер между кожей и краской.

Смывание краски горячей водой

После окрашивания структура волос временно меняется: кутикула открыта и нуждается в деликатном уходе. Горячая вода повышает риск вымывания пигмента

Совет: смывайте краску холодной или теплой водой. Это поможет запечатать кутикулу и закрепить цвет надолго.

Мытье волос на следующий день

После окрашивания волос требует времени, чтобы полностью «взять» цвет. Слишком ранняя мойка может смыть часть пигмента и сделать результат тусклым.

Совет: рекомендуется не мыть голову не менее 48 часов после окрашивания. При необходимости используйте сухой шампунь.

Использование горячих инструментов

После химического воздействия волосы становятся более уязвимыми к тепловой нагрузке. Частое использование утюгов и плоек может привести к пересушке и ломкости.

Совет: воздержитесь от термостайлинга в течение нескольких дней после окрашивания. Если укладка необходима — обязательно наносите термозащитное средство.

Советы

Используйте шампунь и кондиционер для крашеных волос. Они помогут сохранить интенсивность цвета и обеспечат дополнительную защиту.

Раз в неделю делайте питательные маски. Домашние или профессиональные маски помогут сохранить мягкость и блеск волос.

Солнце и соленая вода — враги краски. В жаркие дни носите шляпу, а после бассейна или моря всегда тщательно промывайте волосы.

Окрашивание волос дома — это не только экономия, но и ответственность. Следуя простым, но важным правилам, можно добиться салонного результата в собственной ванной комнате.