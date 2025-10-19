Топ-9 плохих привычек, которые разрушают ваши ногти и как их исправить / © Credits

Однако даже если вы еженедельно записываетесь к мастеру или инвестируете в лучшие средства для маникюра, некоторые ежедневные привычки могут сводить на нет все ваши усилия, об этом рассказало издание Real Simple, а также поделилось главными «ногтевыми табу».

Используете ногти как инструменты

Открывать банки, поддевать наклейки или скрести поверхности ногтями — плохая идея. Так вы только ломаете ногти и ослабляете их структуру. Лучше используйте подушечки пальцев или специальные инструменты. А во время уборки или работы в саду — надевайте перчатки.

Грызете ногти

Очевидно, но стоит напомнить, что это вредит структуре ногтя, провоцирует неровный рост и даже может вызвать инфекции. Совет — замените эту привычку. Например, держите в кармане камушек или антистресс игрушку, чтобы занять руки.

Пропускаете подготовку перед маникюром

Ногти, как и кожа перед макияжем, нуждаются в подготовке. Аккуратно отодвиньте кутикулу и нанесите базовое покрытие, оно продлит стойкость лака. База — это как праймер для ногтей, без нее маникюр будет держаться не так долго.

Замачиваете руки в воде перед маникюром перед маникюром

Популярная, но вредная практика. Ногтевая пластина — пористая и когда ее намачивают, она расширяется. Затем высыхает, а лак — нет, поэтому он быстро отслаивается. Решение здесь простое, выбирайте сухой маникюр или просто не замачивайте руки.

Наносите слишком толстый слой лака

Даже если цвет кажется ненасыщенным с первого раза, не спешите. Два тонких слоя высыхают быстрее и держатся дольше, чем один толстый. Тонкость — ваш новый маникюрный лайфхак.

Не снимайте гель, когда он начинает отходить

Как только гель начинает подниматься, его нужно удалить. Иначе он повредит кератиновый слой ногтя. Оптимальный интервал для снятия — раз в 2-3 недели.

Постоянно без перерывов носите гель или акрил

Да, это красиво, но чрезмерное количество искусственных покрытий делает ногти хрупкими. Если снимать покрытие правильно и давать ногтям отдохнуть, они не пострадают. В период «детокса» обрезайте ногти до удобной длины и подпиливайте их в одном направлении, чтобы избежать расслоения.

Игнорируете масло для кутикулы

Это мелочь, которая творит чудеса. Масло питает ногти, предотвращает заусенцы и продлевает жизнь маникюра. Лучше держать флакон в машине или на рабочем столе и наносить хотя бы несколько раз в неделю.

Сдираете гель-покрытие

Это соблазн, который сложно сдержать, но — не делайте этого. Вы буквально срезаете верхний слой ногтя и ему потребуются месяцы, чтобы восстановиться. Лучше воспользуйтесь специальными средствами для снятия геля или обратитесь к мастеру.

Красивые ногти — это не только о маникюре, но и об уходе между процедурами. Отказ от нескольких вредных привычек, немного дисциплины и ваши руки будут выглядеть безупречно, даже без геля и акрила.