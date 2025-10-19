- Дата публикации
Топ-9 плохих привычек, которые разрушают ваши ногти и как их исправить
Крепкие, ухоженные ногти — это не только эстетика, но и показатель здоровья.
Однако даже если вы еженедельно записываетесь к мастеру или инвестируете в лучшие средства для маникюра, некоторые ежедневные привычки могут сводить на нет все ваши усилия, об этом рассказало издание Real Simple, а также поделилось главными «ногтевыми табу».
Используете ногти как инструменты
Открывать банки, поддевать наклейки или скрести поверхности ногтями — плохая идея. Так вы только ломаете ногти и ослабляете их структуру. Лучше используйте подушечки пальцев или специальные инструменты. А во время уборки или работы в саду — надевайте перчатки.
Грызете ногти
Очевидно, но стоит напомнить, что это вредит структуре ногтя, провоцирует неровный рост и даже может вызвать инфекции. Совет — замените эту привычку. Например, держите в кармане камушек или антистресс игрушку, чтобы занять руки.
Пропускаете подготовку перед маникюром
Ногти, как и кожа перед макияжем, нуждаются в подготовке. Аккуратно отодвиньте кутикулу и нанесите базовое покрытие, оно продлит стойкость лака. База — это как праймер для ногтей, без нее маникюр будет держаться не так долго.
Замачиваете руки в воде перед маникюром перед маникюром
Популярная, но вредная практика. Ногтевая пластина — пористая и когда ее намачивают, она расширяется. Затем высыхает, а лак — нет, поэтому он быстро отслаивается. Решение здесь простое, выбирайте сухой маникюр или просто не замачивайте руки.
Наносите слишком толстый слой лака
Даже если цвет кажется ненасыщенным с первого раза, не спешите. Два тонких слоя высыхают быстрее и держатся дольше, чем один толстый. Тонкость — ваш новый маникюрный лайфхак.
Не снимайте гель, когда он начинает отходить
Как только гель начинает подниматься, его нужно удалить. Иначе он повредит кератиновый слой ногтя. Оптимальный интервал для снятия — раз в 2-3 недели.
Постоянно без перерывов носите гель или акрил
Да, это красиво, но чрезмерное количество искусственных покрытий делает ногти хрупкими. Если снимать покрытие правильно и давать ногтям отдохнуть, они не пострадают. В период «детокса» обрезайте ногти до удобной длины и подпиливайте их в одном направлении, чтобы избежать расслоения.
Игнорируете масло для кутикулы
Это мелочь, которая творит чудеса. Масло питает ногти, предотвращает заусенцы и продлевает жизнь маникюра. Лучше держать флакон в машине или на рабочем столе и наносить хотя бы несколько раз в неделю.
Сдираете гель-покрытие
Это соблазн, который сложно сдержать, но — не делайте этого. Вы буквально срезаете верхний слой ногтя и ему потребуются месяцы, чтобы восстановиться. Лучше воспользуйтесь специальными средствами для снятия геля или обратитесь к мастеру.
Красивые ногти — это не только о маникюре, но и об уходе между процедурами. Отказ от нескольких вредных привычек, немного дисциплины и ваши руки будут выглядеть безупречно, даже без геля и акрила.