Как сделать идеальный маникюр: 9 цветов ногтей для любого тона кожи / © Credits

Реклама

Однако есть оттенки, которые всегда выглядят безупречно, независимо от тона кожи. Профессиональные мастера маникюра называют их универсальными и издание Real Simple собрало подборку лучших вариантов именно для вас.

Нейтральный нюд

Этот оттенок идеально балансирует теплые и холодные подтоны кожи. Он не выглядит слишком ярко и подходит для любого случая. С ним легко поддерживать аккуратный вид, даже когда ногти отрастают.

Белый

Классический, чистый белый лак никогда не выходит из моды. Он освежает руки, делает маникюр изящным и подходит любому тону кожи. Для мягкого эффекта выберите кремовый белый, а для смелого — ярко-белый.

Реклама

Красный

Настоящий красный — символ уверенности и стиля. Удачный красный оттенок сочетает теплые и холодные тона, делает руки сияющими. Он подходит к любому сезону и наряду.

Прозрачный малиновый

Малиновый оттенок с легким коричневым подтоном универсален и выглядит естественно. Он подчеркивает ухоженность ногтей без необходимости частого обновления маникюра.

Розовая помада

Яркий розово-фиолетовый цвет добавляет энергии и подходит любому цвету кожи. Он выглядит игриво, но при этом стильно и мгновенно оживляет образ и настроение.

Ягодные оттенки

Темные оттенки клюквы, сливы или мерло, идеальны для осени и зимы, но подходят и для лета. Они универсальны для холодных и теплых подтонов кожи. Для эффекта глубины можно добавить прозрачный слой с блестками.

Реклама

Французский маникюр

Классика, которая никогда не выходит из моды. Он визуально удлиняет пальцы и добавляет элегантности. Современные вариации, например, мини-френч или омбре-френч, делают образ более актуальным.

Нежный розовый нюд

Натуральный оттенок сочетает розовый и нейтральный тон, освежает кожу. Он подходит для тех, кто любит минималистичный и изысканный стиль.

Серый с бежевым

Сочетание серого и бежевого делает цвет универсальным и мягким, одновременно современным и сдержанным. Такой оттенок подходит и для офиса, и для вечеринок, он создаст стильный нейтральный акцент.

Как выбрать свой оттенок

Учитывайте тон кожи: теплые оттенки лучше смотрятся на теплой коже, холодные — на светлой или оливковой. Универсальные варианты подходят всем. Обращайте внимание на сезон: яркие цвета оживляют образ весной и летом, ягодные и глубокие — осенью и зимой. Выбирайте стойкость: гель-лаки или лаки с топовым покрытием держатся дольше.

Маникюр — это не просто уход за ногтями, это возможность подчеркнуть стиль, настроение и индивидуальность. Когда вы выбираете универсальный оттенок, вы всегда будете выглядеть ухоженно и модно, независимо от тона кожи или случая.