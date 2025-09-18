- Дата публикации
-
- Категория
- Салон красоты
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 2 мин
Как сделать идеальный маникюр: 9 цветов ногтей для любого тона кожи
Выбор цвета лака для ногтей иногда кажется важнее любого другого решения стиля. Один неудачный оттенок и носить его придется неделями.
Однако есть оттенки, которые всегда выглядят безупречно, независимо от тона кожи. Профессиональные мастера маникюра называют их универсальными и издание Real Simple собрало подборку лучших вариантов именно для вас.
Нейтральный нюд
Этот оттенок идеально балансирует теплые и холодные подтоны кожи. Он не выглядит слишком ярко и подходит для любого случая. С ним легко поддерживать аккуратный вид, даже когда ногти отрастают.
Белый
Классический, чистый белый лак никогда не выходит из моды. Он освежает руки, делает маникюр изящным и подходит любому тону кожи. Для мягкого эффекта выберите кремовый белый, а для смелого — ярко-белый.
Красный
Настоящий красный — символ уверенности и стиля. Удачный красный оттенок сочетает теплые и холодные тона, делает руки сияющими. Он подходит к любому сезону и наряду.
Прозрачный малиновый
Малиновый оттенок с легким коричневым подтоном универсален и выглядит естественно. Он подчеркивает ухоженность ногтей без необходимости частого обновления маникюра.
Розовая помада
Яркий розово-фиолетовый цвет добавляет энергии и подходит любому цвету кожи. Он выглядит игриво, но при этом стильно и мгновенно оживляет образ и настроение.
Ягодные оттенки
Темные оттенки клюквы, сливы или мерло, идеальны для осени и зимы, но подходят и для лета. Они универсальны для холодных и теплых подтонов кожи. Для эффекта глубины можно добавить прозрачный слой с блестками.
Французский маникюр
Классика, которая никогда не выходит из моды. Он визуально удлиняет пальцы и добавляет элегантности. Современные вариации, например, мини-френч или омбре-френч, делают образ более актуальным.
Нежный розовый нюд
Натуральный оттенок сочетает розовый и нейтральный тон, освежает кожу. Он подходит для тех, кто любит минималистичный и изысканный стиль.
Серый с бежевым
Сочетание серого и бежевого делает цвет универсальным и мягким, одновременно современным и сдержанным. Такой оттенок подходит и для офиса, и для вечеринок, он создаст стильный нейтральный акцент.
Как выбрать свой оттенок
Учитывайте тон кожи: теплые оттенки лучше смотрятся на теплой коже, холодные — на светлой или оливковой. Универсальные варианты подходят всем.
Обращайте внимание на сезон: яркие цвета оживляют образ весной и летом, ягодные и глубокие — осенью и зимой.
Выбирайте стойкость: гель-лаки или лаки с топовым покрытием держатся дольше.
Маникюр — это не просто уход за ногтями, это возможность подчеркнуть стиль, настроение и индивидуальность. Когда вы выбираете универсальный оттенок, вы всегда будете выглядеть ухоженно и модно, независимо от тона кожи или случая.