Топ-9 цветов ногтей, которые вы точно захотите попробовать в этом сезоне

В 2026 году палитра маникюра обещает быть яркой, вдохновляющей и в то же время легкой для повседневной носки. От нежных нюдовых тонов до смелых неожиданных оттенков, издание Real Simple собрало для вас топ цветов, которые станут хитом в новом году.

Маникюр всегда был способом выразить свое настроение и стиль, а в 2026 году тренды обещают баланс между яркостью и естественностью. Популярными будут и классические нюдовые оттенки, и смелые цвета, которые играют со светом и текстурой. Особое внимание уделяется прозрачным и полупрозрачным покрытиям, которые подчеркивают натуральную красоту ногтя, а также эффекту «кошачий глаз» и легким перламутровым оттенкам.

Смелый бирюзовый

Этот насыщенный оттенок станет главным героем вашего маникюра. Это цвет, который меняет свой вид в зависимости от света — хромированный, перламутровый, с черным или естественным подтонами. Идеально подойдет для вечерних выходов или акцентного дизайна с эффектом «кошачий глаз».

Едва заметные бежевые оттенки

Пыльные розовые, холодные сиреневые и нежные нюдовые — универсальные цвета для ежедневного маникюра. Они — современная интерпретация классического нейтрального оттенка. В естественном свете они выглядят особенно изящно.

Нежная лаванда

Романтичный, дымчато-лавандовый оттенок, который подходит для всех возрастов. Этот цвет создает отличный холст для дополнительного дизайна и добавляет маникюру глубины.

Сахарная вата

Переливающийся оттенок розового и фиолетового, который напоминает любимый сладкий десерт с ярмарки. Этот цвет одновременно навевает ностальгию и выглядит современно.

Нежные нюдовые оттенки с лечебными свойствами

Прозрачный нюд, бледно-розовые и телесные оттенки, которые не только выглядят естественно, но и содержат полезные ингредиенты для укрепления ногтей. Идеальный вариант для тех, кто любит минималистичную красоту и здоровый уход.

Оттенки коричневого

От нежного таупа до глубокого эспрессо — коричневые цвета остаются актуальными. Они выглядят роскошно и легко сочетаются с любой одеждой, плюс добавляют образу теплоты и элегантности.

Блестящий лед

Металлик с оттенками белого, синего и серебра создает многослойный, «ледяной» эффект. Идеально подходит для холодного времени года и праздничных вечеринок, а также для экспериментов с текстурой и эффектом «кошачий глаз».

Устричный серый

Нейтральный, прохладный серо-бежевый оттенок подходит для всех тонов кожи и может служить как базовый цвет или топ для креативного дизайна. Прекрасно сочетается с любым гардеробом и подчеркивает элегантность образа.

Молочно-желейный

Мягкие пастельные оттенки с прозрачным глянцевым финишем, например, лаванда, мята, персиковый или нежно-розовый. Это универсальный цвет, который подчеркивает натуральную красоту ногтя и подходит к любому образу.

2026 год обещает быть ярким в мире маникюра. Тренд на сочетание естественности и эффектных деталей дает свободу экспериментировать с цветами и текстурами. Легкие нюдовые, смелые бирюзовые и молочно-желейные пастели станут вашими ежедневными союзниками в создании стильного и ухоженного образа.