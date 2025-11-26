Топ-9 вещей, которые категорически нельзя делать после выхода из салона красоты: полезные советы

Именно в этот момент самая простая ошибка может свести старания колориста на нет. Издание Real Simple собрало советы и рекомендации чего не делать, чтобы новый цвет продержался как можно дольше.

Не перегревайте волосы стайлерами. Никто не говорит навсегда отказаться от плойки или утюжка, это нереалистично, но стоит снизить температуру. Специалисты говорят, что чрезмерное тепло буквально «выжигает» пигмент и пересушивает пряди. Идеальный температурный диапазон — 90-150°C, а не максимум, как многие любят. Всегда пользуйся термозащитой, без нее даже самое дорогое окрашивание долго не проживет.

Не мойте волосы слишком часто. Слишком редко — плохо для кожи головы, но и слишком часто — катастрофа для цвета. Шампунь смывает пигмент так же, как и загрязнения. Эксперты советуют чередовать обычный шампунь с кондиционером и сократить мытье до 2-3 раз в неделю. Так вы сохраните блеск и глубину цвета.

Не уходите из салона с мокрыми волосами. Это может показаться мелочью, но колористы на этом настаивают, цвет надо оценивать на сухих волосах. Только так и вы, и мастер увидите, как краска ведет себя на длине и у корней. К тому же профессиональная салонная укладка — это бонус, ради которого и стоит отложить свои дела на 20-25 мин.

Не пытайтесь подкраситься дома краской из магазина. Это одно из главных табу, ведь краски из масс-маркета содержат агрессивные соли и аммиак, цвет получается непредсказуемым, а исправлять такие эксперименты сложно и дорого. Вместо этого пользуйтесь корректорами оттенка, тонировочными масками и спреями для корней. Они безопасны и не портят профессиональное окрашивание.

Не спрашивайте мнения у всех подряд сразу после окрашивания. Звучит странно, но колористы отмечают, на том, чтобы вы дали себе время привыкнуть к новому образу. Резкие изменения оттенка — это всегда эмоционально. Лучше оценить цвет в разном свете, посмотреть на следующий день после сна, а уже потом показывать всем знакомым.

Не расчесывайте волосы слишком активно. Особенно, если было осветление или тонирование. Свежеокрашенные волосы более уязвимы. Лучше наносить кондиционер, использовать щетку для влажных волос и аккуратно расчесывать и начинать с кончиков. Так вы сохраните текстуру и избежите ломкости.

Не пользуйтесь «дешевыми» шампунями. Не имя бренда важно, а состав средства. Избегайте продуктов с сульфатами, они обесцвечивают пигмент и сушат кожу головы. Выбирай шампуни с пометкой «Color Safe» или для окрашенных волос. Это минимальная инвестиция, которая продлевает жизнь вашей салонной инвестиции.

Не используйте утюжок или плойку возле лица. Волосы на линии роста самые тонкие и слабые. К тому же именно они чаще всего осветляются. Лучше подкручивать их брашингом и феном, потому что горячий утюжок на этой зоне грозит обламыванием.