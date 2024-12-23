Трендовые прически 2025 года: на что стоит обратить внимание

Если 2024 год был годом каре, то 2025 год станет годом экспериментов. Тенденции в прическах предполагают освобождение от привычных решений и принятие смелых, веселых вариантов.

Укороченные пикси, многослойные стрижки и "рванка" станут лидерами среди причесок. Прически 2025 года будут дарить чувство свободы, уверенности и индивидуальности. На странице Stylist рассказали о том, что ожидает нас в 2025 году.

Боб становится короче

Один из ключевых трендов – укороченный боб. Парикмахеры предлагают обратить внимание на пикси, с острыми, как бритва, углами, которые смело подчеркивают черты лица. Особое место будет занимать густая челка, которая станет источником вдохновения для многих.

Увеличенный объем

Ничто не придаст такой уверенности, как смелая и объемная прическа. Объемная укладка создает впечатление густоты волос и вызывает чувство силы и уверенности. Рекомендуется вернуться к классическим средствам для создания бабетты, для достижения максимального эффекта.

Пикси-боб

Боб будет оставаться популярным, но в обновленном виде. Прическа пикси-боб сочетает элегантность боба и динамичность пикси. Это суперкороткий, ровный вариант прически, который выглядит стильно и современно.

"Рванка", вдохновленная 70-ми

Для тех, кто хочет сохранить длинные волосы, но придать им современный вид, парикмахеры советуют добавить "рваные" слои. Такие образы, вдохновленные рок-звездами 70-х, такими как Дебби Харри, Джейн Биркин или Стиви Никс, отлично подходят для тех, кто стремится оставаться стильным.

Ирисово-коричневые оттенки

Теплые, многослойные цвета будут в центре внимания. Цвет ирисовая брюнетка сочетает золотистые карамельные тона с глубоким основанием цвета брюнет. Такой цвет идеально подходит тем, кто хочет добавить сияние собственной внешности без необходимости постоянного ухода за светлыми волосами.

Текстурированность

Естественность – еще один тренд 2025 года. Парикмахеры рекомендуют использовать естественную текстуру волос и добавить только легкие волны. Это не только подчеркивает натуральную красоту, но и сводит к минимуму использование горячих инструментов.

Зеркальный блеск

Источником вдохновения для многих станет зеркальный блеск волос. Ровные, гладкие прически, прекрасно отражающие свет, станут главной целью для тех, кто стремится выглядеть гламурно.

Мягкие локоны

В 2025 году мягкие локоны приобретут особое значение. От объемной челки до легкой растрепанности такие локоны станут универсальным вариантом, который можно адаптировать под любой стиль.

2025 год обещает стать временем смелых экспериментов и возвращение к естественности. Выбор новой прически – не только способ обновить внешность, но отразить свою индивидуальность. Не бойтесь рисковать и пробовать новое: возможно именно этот год станет вашим самым стильным.

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