Трендовый маникюр 2025 года: 9 интересных идей

В новом году наши ногти становятся полем для экспериментов и трансформаций. Отвечая на призыв к переменам, тренды маникюра 2025 предлагают что-то для каждого — от любителей сдержанного стиля до поклонников ярких и оригинальных решений.

Издание Woman and Home показало девять горячих трендов следующего года. Прошлогодние тенденции не разочаровали — французский маникюр в ярких вариациях и короткие формы ногтей, наконец, получили признание. Но с наступлением 2025 года мы стремимся к новому, свежему взгляду на маникюр. Оттенки, дизайны и формы, представленные в этом году, дают простор для творчества и самовыражения.

Моко – нежный и изысканный

Цвет года 2025 года по версии Pantone — "Mocha Mousse" — стал главным вдохновением для нового тренда. Это приглушенный кофейный оттенок, который напомнит о вашем любимом горячем напитке.

Мягкие коричневые тона будут на пике популярности благодаря своей универсальности и способности дополнить любой тон кожи. Такой маникюр выглядит элегантно с глянцевым покрытием или тонкими градиентами.

Короткие и сладкие

Короткие ногти снова в центре внимания. Квадратные формы остаются на пике популярности благодаря своей практичности и стильности. 2025 будет посвящен практичности, поэтому короткие мягкие квадраты и средние формы миндаля станут основными. Они обеспечивают комфорт и идеально подходят для ежедневного ношения.

Фокус на индивидуальности

Новый год открывает простор для самовыражения через маникюр. Индивидуальные украшения, нестандартные цвета и уникальные дизайны набирают популярность. Маникюр 2025 будет об индивидуальности. Дизайны выходят за рамки стандартных шаблонов, позволяющих создавать уникальные образы, отражающие личность владельца.

Радужный жемчуг

Перламутровый маникюр с нежными радужными бликами станет настоящим хитом года. Он напомнит об очаровании морской тематики и роскошной простоте. Рекомендуются светло-розовые, зеленые и голубые оттенки, которые создают эфирный эффект, изменяющийся в зависимости от света.

Лавандовое молоко

Этот тренд – продолжение классического молочно-белого маникюра, но с мягким оттенком лаванды. Такой дизайн подходит тем, кто любит минимализм, но стремится к легкому оттенку новизны. Прозрачный оттенок лаванды создает элегантный и вневременной вид.

Ногти "Кошачий глаз"

Этот эффект появился в конце 2024 г. и уверенно вошел в новый сезон. Металлический блеск с глубоким рефлексивным эффектом придает драматизм и загадочность. Для создания рекомендуются темные или яркие оттенки, которые усиливают трехмерность дизайна.

Хромированный блеск

Зеркальные хромированные ногти остаются в тренде благодаря своей универсальности. Серебряные, золотые и глазированные оттенки придают гламур любому образу. Хромированные ногти обеспечивают смелый и одновременно элегантный вид, который подходит к разным моментам жизни.

Абстрактные ногти

В этом году абстрактные дизайны, такие как завитки, ретро-узоры и даже пирсинг на ногтях станут еще популярнее. Акцент на уникальных узорах и декоративных элементах позволит раскрыть ваше творчество.

Прозрачный розовый

Прозрачные розовые ногти продолжают занимать главенствующее место среди фаворитов. Их универсальность и способность гармонично сочетаться с любой длиной делают этот тренд идеальным для тех, кто стремится к простоте с ноткой роскоши.

Эти девять трендов маникюра 2025 демонстрируют, что красота может быть разнообразной, выразительной и универсальной. Независимо от того, какой стиль вы выберете, главное самовыражение и комфорт.

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