Тренды в индустрии красоты: что нового в мире косметологических товаров

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Маникюрные товары: натуральность, индивидуальность и технологии

После волны интереса к сложному нейл-арту и объемному дизайну все больше женщин делают ставку на здоровый и ухоженный вид ногтей. На первый план выходят укрепляющие базы, масла для кутикулы, витамины для ногтевой пластины. Прозрачные покрытия, молочные оттенки и нюд стали основой для “маникюра без маникюра” — минималистичного, но аккуратного образа.

Покупатели все чаще обращают внимание на состав продукции. Безопасные формулы без формальдегида, толуола и DBP (так называемая “5-free” и “10-free” косметика) становятся стандартом. Также растет интерес к веганским и не тестируемым на животных средствам.

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Гели и базы с бережными формулами, самовыравнивающиеся и легко снимаемые без агрессивного спиливания становятся фаворитами мастеров. Появляются линии с укрепляющим эффектом, которые сочетают декоративность и уход.

На фоне популярности домашнего ухода активно развиваются наборы – все для маникюра в домашних условиях. Клиенты ищут продукты, которые можно легко использовать дома — от ламп до слайдеров и наклеек, позволяющих создавать уникальный дизайн без визита в салон.

Весна и лето 2025 — время приглушенных пастельных и теплых оттенков: песочный, оливковый, приглушенно-розовый, карамельный.

Косметика для волос: уход, здоровье и мультифункциональность

Скальпинг (уход за кожей головы) стал самостоятельной категорией. Появились скрабы, тоники, пилинги и успокаивающие сыворотки. Это логичное продолжение тренда на “уход от корней” — ведь красивым волосам нужна здоровая база.

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Так же, как и в маникюре, покупатели ищут безопасные составы без сульфатов, парабенов и силиконов. Профессиональный уход за волосами сегодня – это натуральные компоненты, растительные экстракты, масла, протеины и аминокислоты становятся ключевыми ингредиентами.

Уходовые стайлинг-средства, которые не утяжеляют волосы, но придают им форму, — это ответ на тренд “естественной укладки”. Спреи с морской солью, кремы для волнистых волос, несмываемые уходы и термозащита — маст-хэвы современного ухода.

Широкую популярность получили ампулы, бустеры, маски и спреи с накопительным эффектом. Это позволяет клиенту добиться почти салонного результата без частых визитов к парикмахеру.

В тренде — натуральные оттенки и тонирование, которое не разрушает структуру волос. В моде мягкое мелирование, эффект “выгоревших на солнце волос” и окрашивание в один тон с легким блеском.

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