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- Салон красоты
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Удачный макияж: магическая линия, которая сделает визуальную подтяжку лица
Что если мы скажем, только одно простое движение кистью может визуально поднять овал лица, сделать черты более четкими, а взгляд выразительным.
Известный визажист со страницы mister.makeupartist поделился эффективной техникой макияжа, способной мгновенно освежить внешность. Этот метод уже прозвали «магической линией подтяжки».
Что такое «магическая линия» в макияже
Магическая линия — это условная визуальная линия, которая начинается от угла рта и поднимается к верхней части уха, параллельно линии нижней челюсти. Именно вдоль нее следует наносить коррекционные средства: консиллер, контуринг и румяна. Соблюдение этого направления позволяет:
Визуально поднять скулы
Открыть взгляд
Подтянуть контур лица
Придать макияжу профессиональный, но одновременно естественный вид
Как выполнить технику «магической линии»
Консиллер — свет в нужном направлении
Нанесите небольшое количество консилера от внешнего угла глаза вверх по магической линии.
Добавьте точку консилера от угла рта в том же направлении — это поможет визуально приподнять углы губ.
Соедините с консилером под глазами (для маскировки темных кругов), но не слишком плотно — избегайте эффекта «маски».
Совет: используйте кремовый консиллер с легкой текстурой и световозвращающими частицами для естественного эффекта.
Контуринг — подчеркивание скул
Нанесите контур (бронзер или скульптор) чуть ниже магической линии, начиная из-под скулы и двигаясь по направлению к уху.
Плавно растушуйте средство вверх, не вниз — это движение создает иллюзию «лифтинга».
Совет: кремовые текстуры лучше подходят для дневного макияжа и натурального эффекта подтянутости.
Румяная — свежесть
Наносите румяна на «яблочки» щек, но растушевывайте вверх к вискам — вдоль той же магической линии.
Это придает не только цвет, но и усиливает лифтинговый эффект.
Совет: выбирайте теплые розовые или персиковые оттенки, которые подходят вашему тону кожи.
Оформление глаз — тени
При создании макияжа глаз, в том числе во внешнем углу, ориентируйтесь на ту же линию: продолжение нижней линии ресниц вверх.
Тень должна «вытягивать» глаз вверх, создавать эффект открытого, приподнятого взгляда.
Совет: техника «лифтинг стрелки» — тонкая линия лайнера или карандаша, направленная к виску — также усиливает эффект подтяжки.
Почему это работает
Эффективность этой техники проста, человеческий глаз воспринимает лицо как гармоничное, когда направление основных черт (скулы, глаза, брови) имеет подъем. Это ассоциируется с молодостью, свежестью и симметрией. С возрастом мышцы и кожа естественно тянутся вниз — именно поэтому такие линии создают визуальный эффект омоложения.
Маленькие секреты
Не переусердствуйте с количеством средств. Легкая рука — ключ к естественному результату.
Освещение во время макияжа — критически важное. Идеально — дневной свет или кольцевое зеркало.
Макияж не обязательно должен быть сложным. Правильное размещение нескольких ключевых продуктов вдоль условной магической линии позволяет мгновенно изменить форму лица, сделать его более свежим, подтянутым и изящным. И все это без хирургии или сложных техник. Просто попробуйте эту технику и увидите разницу в зеркале.