Удлиненный боб: идеальная прическа для тех, кому не идут короткие волосы

Мы живем во времена боб-каре, однако не все готовы попрощаться с длиной своих волос. Если это про вас, то стоит обратить внимание на один из вариантов боба – по плечи.

Издание Stylist рассказало о прическе "clavi-cut", или удлиненном бобе. Ее еще называют длиной по плечи или ключицы. Итак, если вы хотите боб, а его классическая длина вам не подходит, выбирайте удлиненный вариант.

Эта прическа получила свое название благодаря длине по ключицы и специально "оформленным" волосам в стиле боб. Она выглядит элегантно и подходит тем, кто хочет стильный, но удобный образ. Эта прическа для тех, кто желает присоединиться к владелицам боб-каре, но не потерять длину.

Фаза отрастания волос, особенно к плечам, требует значительного терпения, ведь вы ограничены в выборе техник его оформления, например, наслоения или текстурирование. Удлиненный боб может облегчить переход от короткой к средней длине волос. Можно сказать, что это универсальная прическа, ведь вы можете сделать высокий и низкий хвост, объемный пучок, а распущенные волосы не будут сильно мешать. Вы можете создать волны или локоны, благодаря которым волосы немного подпрыгнут к длине классического боба.

Основная задача — создать "четкую, но немного размытую горизонтальную линию", которая будет идти параллельно ключицам. Такой стиль хорошо подходит женщинам, с тонкой и средней плотности волосами, ведь мягкие слои не отнимают длины, а наоборот, придают прическе легкость и объем.

Удлиненный боб – это не только стильная прическа, но и безграничное поле для творчества. Экспериментируйте с разными укладками, чтобы найти свой идеальный образ. Выбирайте стиль, соответствующий вашему настроению и событию, и наслаждайтесь всеми преимуществами этой универсальной прически.

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