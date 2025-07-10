Уход за кожей летом: 5 главных советов от эксперта

Уход за кожей летом / © Credits

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Советами, как сохранить кожу здоровой, свежей и защищенной, поделилась бьюти-эксперт, основательница украинского бренда премиальной космецевтики Aweskin Дарья Волошина, которая убежденна: эффективность — в простоте и регулярности.

1. Обязательная SPF-защита ежедневно

Даже если вы проводите день в городе, а не на пляже, ультрафиолетовые лучи все равно влияют на кожу – разрушают коллаген, провоцируют пигментацию и ускоряют старение. Выбирайте солнцезащитный крем с фактором SPF не менее 30 и наносите каждое утро за 20 минут до выхода. И не забывайте обновлять защиту каждые 2–3 часа, особенно после купания или физической активности.

2. Легкая увлажняющая косметика

В теплое время года сальные железы работают активнее, поэтому тяжелые кремы могут перегружать кожу и забивать поры. Летом лучше выбирать легкие текстуры — гели, флюиды, сыворотки с компонентами, особенно хорошо работающими в жару: гиалуроновая кислота или алоэ вера.

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3. Очистка без агрессии

Летом на коже быстрее скапливаются пот, пыль и остатки косметики. Чтобы не спровоцировать воспаление или раздражение, важно соблюдать двухэтапную вечернюю очистку: сначала демакияж, затем деликатный гель или пенка. Утром – умывание средством без кислот. Следует избегать жестких скрабов и спиртосодержащих тоников: они нарушают липидный барьер и могут вызвать чувствительность, особенно после солнечного воздействия.

4. Витамин С для сияния

Сыворотки с витамином С – одно из самых эффективных средств в летнем уходе за кожей. Он помогает выровнять тон, уменьшает пигментацию и придает коже естественный свет. Это идеальный вариант для утреннего ухода в паре с SPF. Но важно следовать инструкциям и избегать агрессивных концентраций, а еще лучше перед использованием проконсультироваться с косметологом.

5. Минимум декоративной косметики

В жару кожа работает в разы интенсивнее, поэтому избыточное количество косметики только усугубляет ситуацию. Дайте возможность коже "дышать" – откажитесь от плотных тональных средств в пользу легких BB-кремов или пудры из SPF. А для акцентов достаточно румян и блеска для губ.

Лето – не время перегружать уход. Выбирайте легкость, фокусируйтесь на защите и увлажнении. Внимательность к потребностям кожи – это не о многоэтапной рутине, а о понимании ее состояния здесь и сейчас. Именно это дает ощущение комфорта и настоящего сияния – изнутри.

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