Уход за кожей: секреты красоты королеви Максимы

Мы решили узнать больше о том, чем пользуется королева Максима в уходе за своей кожей в повседневной жизни и, почему не хочет делать такие модные нынче «уколы молодости».

Королева говорит нет ботоксу

В западной и особенно нидерландской прессе часто пишут о Максиме и ее морщинах на лбу. И хотя нет никаких официальных доказательств или заявлений королевы о том, что она не использует ботокс, очевидно, что она точно не является его преверженцем.

А что вместо «уколов молодости»

По данным Shownieuws, Максима использует органический гель, который, как утверждается, обладает эффектом, подобным ботоксу. Этот продукт, стоимостью около 55 евро за 15 мл, позиционируется как натуральная альтернатива инъекциям.

Визажист Мишель Стерн в интервью журналу Amsterdam Stijl рассказала, что секрет королевы Максимы — это, несомненно, ее улыбка. «Просто заразительная и обаятельная». В этом она абсолютно права, но мы не верим, что в этом секрет сияющей кожи королевы. Будь то утро или поздний вечер, королева Максима всегда выглядит потрясающе. Возможно, это отчасти заслуга ее генов, но теперь звездный визажист рассказывает, что на самом деле делает Максима, чтобы ее кожа сияла.

«Точно не ботокс», — продолжает визажист. «Ей не нравятся лица, похожие на маски, на которых не остается никакого выражения». Секрет на самом деле проще и доступнее, чем вы можете подумать. «Королева Максима уже много лет использует Biotulin — органический гель-ботокс. Так что это полностью органический гель». Говорят, что этот гель обожают не только королева Нидерландов, но и Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Мадонна и Мишель Обама.

Секреты королевского макияжа

Свою естественную красоту королева Максима подчеркивает с помощью макияжа, часто она отдает предпочтение натуральным оттенкам. Она использует тональный крем и консилер, чтобы выровнять тон кожи, часто выбирает черную или коричневую подводку для глаз, серые или светлые тени и немного туши для ресниц. Также Максима любит легкие персиковые или розовые румяна, а при выборе помады отдает предпочтение светлым тонам, приближенным к естественному цвету губ. Когда же ей необходимо посещать вечерние мероприятия, ее макияж преображается, так как Ее Величество добавляет ярких оттенков и насыщенности, особенно это касается глаз и губ.

Напомним, ранее мы показывали, как менялась внешность королевы Максимы с момента, когда она вошла в нидерландскую королевскую семью.

