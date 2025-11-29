Уход за кожей зимой: чем пользоваться, а о чем забыть до весны

© Credits

Какие косметические средства лучше отложить до весны? Об особенностях ухода в зимний период рассказывает эксперт, основательница украинского бренда VK Cosmetics Виктория Кацадзе.

Выбирайте крем по типу кожи

Большинство косметических кремов состоят из двух фаз. Первая фаза - вода. Вторая - липидная, или жировая фаза. Зимой нужно выбирать крем с более высоким содержанием масел и эмолентов. Как известно, масла не замерзают, поэтому когда мы наносим более плотный крем, он хорошо защищает кожу от воздействия холода. Кроме того, из-за резких перепадов температур кожа быстро становится сухой и чувствительной, могут появляться микротрещины. Чтобы обезопасить себя от подобных травм, желательно пользоваться косметическими средствами, которые содержат различные масла и витамины и могут подпитывать кожу

Косметику надо наносить слоями

В морозные дни кожа нуждается не только в увлажнении, но и в дополнительной защите. Поэтому косметические средства надо наносить слоями, где каждый слой будет выполнять свою функцию. Задача сыворотки - увлажнить кожу. Задача крема - удержать эту влагу. Верхний слой - это SPF или защитный крем, которые создадут защиту от холода и ветра. Что касается использования SPF, не надо забывать, что зимнее солнце также влияет на кожу. Особенно, если на улице есть снег: он прекрасно отражает ультрафиолет. Если же использовать только одно средство, кожа будет быстро терять влагу, станет сухой или начн

Крем надо наносить за 20 минут до выхода на улицу

Зимой крем рекомендуется наносить за 20-30 минут до выхода на улицу. Это время нужно для того, чтобы образовался полноценный защитный барьер: активные вещества начали действовать, а влага не осталась на поверхности кожи. Что же будет если нанести крем за 5 минут до выхода из дома? Скорее всего, на холоде вода в составе крема замерзнет и может повредить капилляры.

Используйте мягкие средства для очистки

Агрессивные гели и пенки с сульфатами для умывания очень пересушивают кожу, поэтому в зимний период от них лучше отказаться. Отличный вариант - кремовые и масляные текстуры, которые практически не раздражают кожу и делают ее мягкой и шелковистой. Чтобы подпитать кожу, после умывания используйте сыворотки с витаминами для дневного и ночного ухода.

Раз в неделю делайте питательную маску

Настоящий must-have зимнего ухода - косметические маски для лица, которые помогают коже восстановиться. Делать маску желательно по крайней мере раз в неделю. Эта процедура - отличный способ насытить кожу полезными микроэлементами, успокоить ее от раздражений и увлажнить. Регулярное использование масок зимой - это своеобразное восстановление после стресса, которое помогает коже сиять и иметь здоровый вид. Лучше всего зимой работают маски, в составе которых есть гиалуроновая кислота, алоэ, мед или церамиды.

Избегайте ветра и горячей воды

При возможности избегайте ветра. Зимой - это враг номер один для кожи. Как и горячий душ или ванна. Высокие температуры, так же как и низкие, очень легко разрушают липидный барьер кожи. Наверное, вы замечали, что после того, как приняли горячий душ, или побывали в сауне - кожа становилась сухой и чувствительной. Используйте для купания теплую воду и наносите крем после мытья.

От чего зимой лучше отказаться?

Зимой кожа более чувствительна к раздражениям, поэтому с некоторыми активами в косметике нужно быть осторожными, или вообще отказаться от их использования до теплого времени года. Прежде всего речь идет об агрессивных кислотах. Высокие концентрации гликолевой и салициловой кислот в косметике делают кожу чувствительной к холоду и ультрафиолету. Это также касается ретиноидов. Например, ретинол провоцирует шелушение и покраснение кожи. Обезвоживают и травмируют кожу спиртовые тоники и очищающие средства с сульфатами, о которых уже говорилось выше. Если у вас дома или на работе нем

Три важные вещи

Зимой коже нужны три вещи: покой, защита и восстановление. Поэтому лучшая стратегия для здоровой кожи - хорошо ее увлажнять и заботиться о защитном барьере. Идеальный ингредиент для увлажнения в косметике - гиалуроновая кислота. Используя ее, не забывайте о многослойной защите: закрывайте ее кремом, иначе влага просто испарится. Пептиды можно использовать без корректировки на время года. Они укрепляют кожу, уменьшают воспаление и хорошо сочетаются с питательными кремами. Полинуклеотиды можно смело назвать "реставраторами" поврежденных