Узорчатый маникюр

Мир нейл-арта всегда балансировал между двумя крайностями, а именно сдержанным нюдом и смелым дизайном, когда каждый ноготь, это отдельная история. Однако последний год показал, что компромисс все же существует, об этом рассказало издание InStyle.

Маникюр с повторяющимися узорами стал той самой золотой серединой. Он позволяет экспериментировать, но не выходить за рамки гармонии и выглядеть уместно как в повседневной жизни, так и на подиуме.

Повторяющиеся принты — это не просто красиво, это еще и определенный психологический комфорт. Наш мозг любит порядок и ритм. Повторяющиеся элементы создают ощущение стабильности и спокойствия. Именно поэтому такие дизайны выглядят «дорого», даже если они яркие или сложные.

Как и всегда в мире красоты, этот тренд пришел к нам из моды. Такие бренды как Proenza Schouler и Sergio Hudson вернули полоски в весенне-летних коллекциях, а Altuzarra и Brandon Maxwell сделали ставку на горошек. Клетка же громко вернулась благодаря Ralph Lauren и Bottega Veneta. Так что можно сказать, что когда мода движется в одну сторону, нейл-арт следует за ней.

Идеальный баланс

Этот тренд работает для всех, минималисты могут выбрать тонкие полоски или деликатный горошек на прозрачной базе, а максималисты миксуют цвета, масштабы и даже различные узоры. Интересно, что даже сложные принты, как леопард или кружево, можно «успокоить», например, нанести их только на край ногтя или сделать полупрозрачными.

Самые модные узоры

В этом году стоит обратить внимание на:

Горошек — ретро, но с современным твистом

Полоски — чистая эстетика «тихой роскоши»

Клетка — стиль «old money»

Леопард и черепаховый принт — для смелых

Кружево — нежно, романтично и очень стильно

Эти дизайны вызывают ностальгию, а это именно то, чего сейчас хочет мир.

Больше, чем просто мода

Во времена нестабильности люди ищут ощущение контроля и чего-то знакомого. Узоры — это о предсказуемости, ритме и комфорте, они напоминают о чем-то знакомом, например, клетка — о классическом гардеробе, горошек — о 50-х, а кружево — о романтике. И именно поэтому они кажутся такими «уютными», даже на ногтях.

Этот тренд легко адаптировать под себя, ведь можно использовать любую цветовую гамму, разный масштаб принта и микс дизайнов на разных руках и при этом маникюр все равно будет выглядеть целостно.

Маникюр с узорами — больше, чем тренд, это способ выразить себя, но не терять баланс между смелостью и элегантностью. Он сочетает ностальгию и современность, моду и комфорт, минимализм и максимализм. И, кажется, именно поэтому останется с нами надолго.