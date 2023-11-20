В одно движение: как собрать волосы в хвост, когда нет под рукой резинки

Нет резинки для волос? Эту проблему можно решить одним движением.

Бьюти-блоггерша Николь Циотти в своем Instagram показала отличный прием на случай, если вы забыли резинку для волос.

Соберите волосы в хвост и придерживайте их одной рукой.

Другой рукой вставьте указательный и большой палец чуть выше хвоста, чтобы получилось отверстие.

Перекрутив, просуньте хвост через отверстие.

Такая фиксация хвоста будет недостаточной для тренировки, но это быстрый способ убрать волосы с лица, чтобы наслаждаться едой, играть с детьми, работать или готовить. В следующий раз, когда вы окажетесь без резинки для волос, не паникуйте и попробуйте это.

Ранее Николь показала как за несколько минут сделать Идеальный пучок- ракушку.

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