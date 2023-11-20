В одно движение: как собрать волосы в хвост, когда нет под рукой резинки

Нет резинки для волос? Эту проблему можно решить одним движением.
Бьюти-блоггерша Николь Циотти в своем Instagram показала отличный прием на случай, если вы забыли резинку для волос.
- Соберите волосы в хвост и придерживайте их одной рукой.
- Другой рукой вставьте указательный и большой палец чуть выше хвоста, чтобы получилось отверстие.
- Перекрутив, просуньте хвост через отверстие.
Такая фиксация хвоста будет недостаточной для тренировки, но это быстрый способ убрать волосы с лица, чтобы наслаждаться едой, играть с детьми, работать или готовить. В следующий раз, когда вы окажетесь без резинки для волос, не паникуйте и попробуйте это.
Ранее Николь показала как за несколько минут сделать Идеальный пучок- ракушку.
Читайте также:
- Чтобы не было, как мочалка: как обуздать непослушные вьющиеся волосы
- Суперлайфхак: как визуально добавить объем волос в хвосте
- Топ-3 идеи, как скрыть челку, не испортив вид прически
- Это очень хорошо: изысканный пучок в стиле Old money