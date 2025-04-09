В цветах нарциссов и мимозы: трендовый маникюр этой весны

Мимозный маникюр / © Credits

Реклама

Маникюр можно назвать мимозным и сравнить с нежными весенними цветами, символизирующими тепло, женственность и радость. Желтый маникюр — это не только дань стилю, но и маленькая цветотерапия, поднимающая настроение, об этом рассказало издание Woman’s World.

Почему именно желтый

Желтый — это цвет солнца, тепла, энергии и оптимизма. Он ассоциируется со счастьем, творчеством и вдохновением. Даже небольшой желтый акцент в вашем образе способен оживить настроение и придать уверенность. А что уж говорить о ярком мимозном маникюре.

Желтый универсальный: он подходит ко многим оттенкам кожи, отлично сочетается с классическими базовыми цветами гардероба и легко адаптируется под любое настроение — от нежной романтики до дерзкой экспрессии.

Реклама

Кому подходит желтый маникюр

Хотя желтый считается смелым цветом, он подходит практически всем — главное правильно подобрать оттенок:

Пастельно-желтый идеально подходит к светлой коже и ценителям нежного нейл-арта.

Масляно-желтый — самый модный в 2025 году — выглядит гармонично на смуглой или загорелой коже.

Горчичный или подсолнечный добавляют благородства и подойдут поклонницам осенней палитры.

Неоново-желтый — для смелых и ярких личностей, которые не боятся быть в центре внимания.

Трендовые желтые дизайны: идеи для вдохновения

Желтый французский и лимонный нейл-арт. Классический френч приобретает новое звучание с тонким желтым кончиком. Разместите лимонный рисунок или белый горошек и получите идеальный весенне-летний микс. Ярко-желтый с цветами. Смелый оттенок желтого с рисунками розовых или голубых цветов — это ногтевая версия цветущего сада. Такой дизайн особенно гармоничен в сочетании с легкими платьями и открытой обувью. Пастельно-желтые с блестками. Мягкий оттенок желтого и золотые или серебряные акценты — это роскошь в минималистическом стиле. Такой маникюр подойдет даже для офисного дресс-кода. Масляно-желтые без декора. Тренд на «clean girl look» (ухоженная естественность) отлично воплощается в этом варианте. Масляно-желтый оттенок выглядит свежим и сдержанным, но все равно модным. Лимонная графика на нюдовой основе. Игривый вариант для тех, кто любит акценты. Нарисуйте несколько лимонов на двух-трех ногтях, а остальные оставьте однотонными. Желто-чёрный контраст. Дизайн с черными графическими элементами (полоски, точки, геометрия) придает характер. Прекрасный выбор для тех, кто любит четкость и стильные контрасты. Хромированный желтый. Металлический блеск — еще один топовый тренд сезона. Желтый в хромированном варианте выглядит футуристично, ярко и эффектно. Французский с цветочными кончиками. Нежные цветочки на кончиках ногтей — романтическое сочетание весны и классики. Такой маникюр легко совмещается с платьями, шифоном и пастельным гардеробом. Желтые бантики и цветы. Маленькие банты придают игривости, а цветы — романтики. Вместе они создают милый и женственный образ, подходящий для особых событий. 3D желтый нейл-арт. Текстурный маникюр с рельефными деталями выглядит очень современно. Можно использовать гель или специальный декор — такой маникюр точно не останется незамеченным.

Как ухаживать за ярким маникюром

Желтый — хоть и жизнерадостный цвет, но довольно капризный в уходе. Чтобы покрытие дольше оставалось идеальным:

Используйте основание, чтобы избежать окрашивания ногтевой пластины.

Наносите два тонких слоя лака и дайте каждому высохнуть.

Закрепляйте результат топовым покрытием.

Ежедневно наносите масло для кутикулы, чтобы руки выглядели ухоженно.

Мимозный маникюр — это больше, чем просто цвет. Это настроение, стиль и микрорадости, которые мы дарим себе. Весна — идеальное время, чтобы добавить в свой образ немного солнца. А желтый — именно тот акцент, который дарит тепло с первого взгляда.