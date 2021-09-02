Секреты пластической хирургии в Турции?

Если вам не нравится ваше отражение в зеркале, вы можете обратиться к пластическому хирургу. В Украине достаточно клиник, которые предоставляют подобные услуги. Несмотря на это украинки чаще отдают предпочтение турецким специалистам. Почему женщины едут через море за красотой и уверенностью в себе?

Этот вопрос мы задали Марие Чабдаевой, директору сервиса профессионального подбора доктора и полного сопровождения лечения за границей Experts Medical. Она рассказала нам про специфику и подводные камни пластической хирургии в Турции.

- Мария, почему пациентки выбирают для пластических операций Турцию?

Турция – это Мекка пластической хирургии. Уже давно сюда приезжают пациентки со всего мира, не только с Украины. Турецкие врачи имеют намного больший опыт в проведении подобных операций, чем украинские. Если у вас есть выбор, кому доверить свою внешность - хирургу, который за месяц проводит 10 операций или тому, кто их делает 40 в месяц, – кому вы отдадите предпочтение? Согласитесь, лучше иметь дело с более опытным специалистом.

Второй момент на который стоит обратить внимание - это лекарства и материалы, которые используют турецкие пластические хирурги. Например, более безопасный наркоз, выход из которого пациентки переносят намного проще. Для маммопластики в Турции используют американские импланты Mentor. Они имеют сертификат FDA (Управление по санитарному надзору по качеству пищевых продуктов и медикаментов США). В Украине же, как правило, используют Polytech, которые не имеют такого сертификата. К услугам турецких хирургов доступно техническое оборудование такого уровня, которое еще не функционирует в Украине.

Ну и, конечно, уровень сервиса в Турции намного выше. Пациентка живёт в отеле, где за ней ухаживают, а доктор всегда на связи.

- Но, согласитесь, для многих решающим аргументом является цена за пластическую операцию.

Есть такая мысль, что заграницей медицина всегда дороже. Но это, к счастью прекрасных дам, не касается пластической хирургии. Цены на пластику в Турции такие же точно, или иногда даже ниже, чем в Украине. И это с учётом расходов на перелёт и проживание! В клиниках пластической хирургии в Турции действует система all inclusive, как и на турецких курортах. Вы оплачиваете за весь пакет услуг сразу, у вас не «болит голова», что будут дополнительные расходы.

- Расскажите более детально о технологиях пластической хирургии, которая используется в Турции.

В ринопластике используется Ultra Sonic, она позволяет откорректировать часть носа с минимальной травматизацией мягкой ткани. А это означает – после операции синяки и отёки значительно меньше, соответственно и реабилитационный период короче.

Еще одна важная технология – лазерная липосакция. Это безоперационный способ убрать лишний жир, то есть, опять предлагается намного менее травматичное решение, чем традиционная липосакция. Лазерные лучи растапливают жир, одновременно лазер нагревает ткани, это активирует процесс заживления. Результат операции более природный, процесс заживления более простой.

Также в Турции используют 3D подтяжку лица. Это инновационная методика, которая в результате восстанавливает более природный овал лица. После процедуры нет шрамов, характерных для традиционной подтяжки. Еще один способ коррекции называется эндоскопическим. При нём также возникают значительно меньшие шрамы, потому что хирурги делают минимальные разрезы ткани.

По всем вопросам, которые возникают у вас, если вы решили обратиться за помощью к специалистам по проведению пластических операций в Турции, наша компания и доктора Experts Medical окажут вам всестороннюю помощь и поддержку!

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