Вампирские ногти: креативный маникюр к Хэллоуину

Хэллоуин – интересный праздник, а его тематика позволяет выйти за пределы привычных цветов и форм, создавая настоящие шедевры на ногтях. Этот маникюр – отличный способ воплотить в жизнь атмосферу ужаса и мистики.

На странице basecoatstories показали, как сделать жуткий, но в то же время креативный маникюр, который привлечет внимание и станет ярким акцентом вашего праздничного образа.

Что понадобится:

Лак основа;

Красный лак двух оттенков;

Закрепитель;

Латексные перчатки;

Трубочка.

Что делать:

Нанесите на ногти лак основу и дайте ему просохнуть; Возьмите латексную перчатку и отрежьте на ней кончики пальцев; Наденьте перчатку, ногти должны быть видны; На поверхность (можете взять бумагу, ненужную крышку – то, чего не жалко), поставьте точечки красным лаком; Используя трубочку, мокните ее в лак и наберите немного внутрь; Затем просто произвольно выдувайте лак на ногти. Визуально у вас должны получиться брызги крови. Сверху нанесите закрепитель.

Советы:

С помощью тоненькой кисточки можно добавить последние кровавые штрихи вашим ногтям.

Этот маникюр станет отличным дополнением к любому Хэллоуинскому наряду — от простых костюмов до более сложных образов. Не забывайте об аксессуарах, которые подчеркнут вашу идею: например, маски, костюмы или тематические украшения.

Этот маникюр позволит вам проявить креативность, создав нечто уникальное и жуткое.

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