Весенний педикюр / © Credits

Издание Woman&Home собрало самые актуальные оттенки весны, которые уже выбирают мастера маникюра и звезды. От нежной пастели до теплых нейтральных оттенков, в этом сезоне тренды работают на вашу естественную красоту.

Весна — всегда об обновлении и хотя мы начинаем мечтать о сандалиях еще в феврале, настоящий момент для «перезапуска» ногтей на ногах наступает именно сейчас. Поэтому главная задача — выбрать оттенок, который освежит образ, но не будет выглядеть слишком «летним».

По словам маникюрщицы Тину Белло, в этом сезоне спрос сместился в сторону нежного сиреневого, кремово-розового и фисташкового. Эти оттенки выглядят сдержанно, но при этом добавляют цвета.

«Запеченный» нейтральный

Теплые оттенки бежевого, персикового и розово-коричневого выглядят естественно, но «живее», чем классический нюд. Такие цвета создают эффект здоровых, ухоженных ногтей и хорошо смотрятся даже без загара.

Фисташковый зеленый

Свежий, но не слишком яркий, этот оттенок легко сочетается с весенним гардеробом и перекликается с трендами на матча и мятные тона, и, вероятно, останется актуальным и летом.

Нежно-розовый

Оттенок цветущей сакуры — беспроигрышная классика. Он добавляет свежести, выглядит элегантно и подходит практически всем.

Холодный сиреневый

Лиловые и лавандовые оттенки — еще один фаворит сезона. Особенно хорошо они смотрятся на холодных подтонах кожи и в сочетании с желтой одеждой.

Французский педикюр

Классика, которая не выходит из моды. Светло-розовая база и белый край — идеальный вариант для тех, кто хочет универсальный и аккуратный вид от весны до лета.

Молочно-розовый

Полупрозрачный, нежный и максимально естественный. Этот вариант выглядит ухоженно, подходит под любой образ и особенно гармоничен весной.

Небесно-голубой

Голубой — это не только про эксперименты. Светлые, холодные оттенки выглядят деликатно, добавляют свежести и отлично сочетаются с короткой формой ногтей.

По словам Тину, все популярнее становится тональный маникюр и педикюр, когда руки и ноги выполнены в разных оттенках одной цветовой гаммы. Этот эффект уже демонстрировала Виктория Бекхэм со своим фирменным розовым — сдержанно, но стильно.

Весенний педикюр — не о радикальных переменах, а о мягком переходе от зимней сдержанности к летней яркости. И если вы до сих пор не определились с цветом, выбирайте тот, который хочется носить каждый день, потому что лучший тренд весны — комфорт и уверенность в себе.