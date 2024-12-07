Видимые признаки нездоровых ногтей: на что обратить внимание

Издание realsimple рассказало, что некоторые нарушения в состоянии ногтей могут свидетельствовать о дефиците витаминов, другие — о более серьезных заболеваниях, требующих медицинского вмешательства.

Почему ногти становятся нездоровыми

Одной из наиболее распространенных причин повреждения ногтей является использование вредных ингредиентов в средствах по уходу, таких как формальдегид. Например, укрепители ногтей с формальдегидом могут провоцировать ломкость и расслоение ногтей, а также онихолизис (отслоение ногтевой пластины).

Еще одним вредным фактором является ацетон: его чрезмерное воздействие пересушивает ногти, что приводит к их ломкости, трещинам и потере прочности. Средства, рекламируемые как "лечебные", но требующие снятия с помощью ацетона, часто усугубляют ситуацию.

Повреждения могут также возникать из-за травм: агрессивная шлифовка ногтей, удаление кутикулы или чрезмерное использование наращивающих материалов, таких как гель или акрил. К этому добавляется влияние генетики — склонность к ломкости ногтей часто передается по наследству, а старение только усугубляет проблему.

Ногти получают питательные вещества и кислород из кровотока. Плохое периферическое кровообращение может стать причиной недостаточного питания ногтевых пластин, из-за чего они становятся слабыми и ломкими.

Признаки нездоровых ногтей

Сигналы, указывающие на проблемы с ногтями, могут быть разными:

Выступы на ногтях. Продольные или поперечные бороздки сигнализируют о замедлении роста или дефиците питательных веществ.

Ломкость и расслоение. Легко ломающиеся ногти могут свидетельствовать об обезвоживании или чрезмерном влиянии химических средств.

Изменение цвета. Желтые ногти могут быть результатом использования лака или курения. В тяжелых случаях это может указывать на заболевание легких или ревматоидный артрит.

Особенно опасны:

Зелено-чёрные пятна. Это изменение цвета может являться признаком бактериальной инфекции.

Темная черная полоса. Такой признак требует немедленного обращения к дерматологу, ведь может указывать на рак кожи.

Ямки или искривления. Они часто сопровождают псориаз или проблемы с легкими.

Также следует обратить внимание на толщину ногтей: слишком тонкие ногти могут быть признаком дефицита железа, особенно толстые — грибкового поражения.

Как вернуть ногтям здоровье

У здоровых ногтей ровная пластина, естественный блеск, гибкость и розовый оттенок. Чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии, важно соблюдать несколько правил:

Откажитесь от вредных продуктов. Избегайте гелей, акрила и лаков, содержащих вредные ингредиенты.

Увлажняйте ногти. Регулярное использование масел для кутикулы помогает избежать пересушивания.

Сбалансируйте питание. Включите в рацион продукты, богатые витамином С, биотин, цинк, железо и магний.

Давайте ногтям "отдых". Перерывы между наращиваниями позволяют натуральным ногтям восстановиться.

Если вы все же видите на ногтях признаки нездорового состояния, обратитесь к дерматологу. Только профессионал сможет выявить истинную причину и назначить соответствующее лечение.

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