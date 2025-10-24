Винтажные волны: как сделать элегантную укладку в стиле 20-х

Винтажные волны: как создать элегантную укладку в стиле 20-х / © Credits

В 1920-х они стали символом женской свободы и нового стиля жизни. А сегодня вернулись на подиумы и красные дорожки как самая изысканная прическа для вечера, свадьбы или фотосессии. И что самое приятное, сделать винтажные волны можно дома, без плойки и специальных инструментов. А как их правильно сделать рассказала блогер Erin Parsons.

Что такое винтажные волны

Это четкие S-образные волны, которые создаются пальцами, расческой и гелем для волос. Эта прическа появилась во времена джаза и «новых женщин» — смелых, эмансипированных, с короткими стрижками и яркой помадой. Именно тогда она стала символом роскоши и сексуальности, а сегодня — элегантности и ретро-шарма. Ее носят Зендея, Карди Би, Эмма Стоун, Кара Делевинь и каждая из них доказывает, что классика 20-х идеально сочетается с современностью.

Что вам понадобится

Инструменты:

расческа для укладки

металлические или пластиковые клипсы

фен с диффузором

Средства:

гель или паста для фиксации

лак для волос

Как сделать винтажные волны

Начните с влажных волос. Вымойте голову и немного подсушите полотенцем. Если волосы сухие, сбрызните их водой, влажные легче поддаются формированию. Нанесите средство для фиксации. Выберите гель или пасту, которая дает эластичную фиксацию. Гель подойдет для густых волос, паста — для тонких. Распределите равномерно от корней до кончиков. Разделите волосы на секции. Сделайте горизонтальный пробор от уха до уха. Затем каждую часть поделите вертикально на 4-6 секций шириной примерно 2 см. Чем меньше секции, тем мельче волны. Возьмите одну прядь, расческой задайте форму буквы «C», прижмите изгиб пальцами у основания, затем создайте «C» в противоположную сторону, так формируется классическая S-волна. Закрепите клипсами, разместите клипсу диагонально к волне, плоской стороной к голове, это поможет сохранить форму без заломов. Дайте волосам высохнуть. Можно оставить естественным образом или воспользоваться феном с диффузором. Не снимайте клипсы, пока волосы полностью не высохнут. Завершите укладку. Снимите клипсы, разделите волны пальцами для большей мягкости и зафиксируйте лаком.

Немного истории

Винтажные волны впервые появились в 1920-х — эпоху джаза, коротких платьев и смелых женщин. Их носили Джозефина Бейкер, Клара Боу, Бетт Дэвис. Затем мода вернулась в 90-х — на волне хип-хопа, когда Missy Elliott и TLC сделали прическу снова культовой. И вот сейчас — новое возрождение: голливудские звезды и модные редакторы выбирают именно эту классику для красных дорожек.

Кому подходят винтажные волны

Лучше всего прическа смотрится на коротких или средней длины волосах.

Идеально подходит для прямых или слегка волнистых волос средней густоты.

Если волосы густые или вьющиеся, используйте больше геля и терпения, главное, не спешите.

Чтобы ваша прическа продержалась не только вечер, спите в шелковом платке или сатиновом чепчике, это предотвратит спутывание и сохранит блеск. Утром просто расчешите волны пальцами и вы снова готовы покорять мир.

Ретро-волны — это не просто прическа, а настроение. Она дарит уверенность, женственность и ощущение, будто вы только что сошли со страниц старого глянца. Так что в следующий раз, когда захочется выглядеть безупречно, просто расчешите волосы в ритме джаза.