Вишневый сок на ваших ногтях: красный маникюр — тренд этого сезона / © Credits

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Глубокий красный цвет с оттенком ягоды — идеальное сочетание классики и современности. Он достаточно насыщен, чтобы привлекать внимание, но не слишком яркий, чтобы надоесть. К тому же он подходит каждому тону кожи и подходит к любому стилю — от сдержанного офисного образа до вечернего гламура, рассказало издание Women’s World.

С точки зрения психологии цвета, красный — это символ страсти, силы, уверенности и решительности. А вишневый, как его более мягкий вариант, добавляет еще нотку изящества и женственности. Так что если вы хотите передать сильное, но одновременно элегантное настроение — это именно то, что нужно.

Лучше всего в вишнево-красном лаке то, что он прекрасно выглядит как самостоятельно, так и в любых дизайнах. Это может быть лаконичный однотонный маникюр, игривые вишневые рисунки, микрофренч, текстурные покрытия, блестки или сочетание с другими цветами.

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Классика вишни. Однотонный вишнево-красный лак — вечная классика. Это идеальный вариант, когда хочется чего-нибудь элегантного, универсального и без лишних сложностей.

Вишнево-красный 3D-арт. Хотите немного больше драматизма? Сделайте текстуру! Техника 3D-дизайна создает объемные элементы — капли, волны, сердечки или абстрактные фигуры. Идеальный вид на коротких и ногтях средней длины.

Вишневые акценты. Несколько вишен на прозрачной или чудесной базе — волшебная и очень стильная деталь. Легко сделать дома с помощью тонкой кисти.

Микрофренч с намеком на ягоду. Тонкие красные линии только на кончиках ногтей — элегантное решение, которое подойдет даже для дрескода. Минимализм с характером.

Вишневая абстракция. Рисунки без правил, мазки кисти, плавные волны или геометрия в красном оттенке на прозрачной основе — тренд среди эстетических дизайнов, которые легко адаптироваться к любой форме ногтя.

Банты, жемчужины и вишенки. Тренд coquette aesthetic набирает обороты, а маникюр с бантиками, жемчужинами и ягодками — лучшая его визуализация. Такой дизайн имеет милый, игривый и стильный вид.

Розовый и вишневый. Сочетание красного с розовым — один из самых горячих дуэтов. Вишнево-красный в сочетании с теплым розовым выглядит свежим и женственным.

Животный принт и красный цвет. Панцирь черепахи, зебра или леопард в комбинации с вишневым смело, но очень стильно.

Глитер и блеск. Немного яркого эффекта и обычный красный превращается в блестящий праздничный шедевр. Идеальный вариант для торжественных вечеринок.

Мечтательный френч. Френч-маникюр в вишнево-красном цвете с нейл-артом — это нежно, эффектно и очень трендово. Особенно популярны варианты с акцентами в виде сердечек, капель или блеска.

Что стоит знать о вишнево-красном маникюре

Его легко поддерживать — большинство лаков этого оттенка имеют хорошую пигментацию, ровно наносятся и не теряют глубины даже через несколько дней.

Цвет подходит всем — независимо от тона кожи, стиля одежды или сезона.

Он всегда уместен — на свидании, в деловой среде, на отдыхе, празднике или фотосессии.

Пора обновить свой маникюр на что-то действительно трендовое, стильное и женственное. Вишнево-красный — не просто цвет, а настоящее настроение. А с таким разнообразием вариантов дизайна, вы точно найдете свой идеальный маникюр этого сезона.