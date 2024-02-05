Вредно ли сушить волосы феном: плюсы, минусы и как минимизировать риски

Дискуссия относительно вреда и пользы сушки волос феном длится не первый год и даже не первое десятилетие, а сейчас, с появлением соцсетей, где каждый может поделиться своим опытом, вспыхнула с новой силой.

На самом деле однозначно ответить на вопрос о вреде сушки волос феном довольно сложно.

Поэтому Womans world обратились к парикмахерам и трихологу, чтобы узнать о плюсах и минусах сушки волос феном, а также о том, как сделать это с минимальным ущербом.

Сушка феном сама по себе не повредит вашим волосам, ущерб наносит неправильное использование инструментов и продуктов. Очень важно знать, как правильно сушить волосы феном, чтобы не повредить их, говорит знаменитый стилист Лаура Полко.

Плюсы сушки волос феном

Ускоряет процесс

Эффективная процедура сушки феном потенциально может сократить время подготовки укладки, особенно если у вас много волос, для сушки которых требуется много времени.

Придает волосам блеск и объем

Сушка феном придает волосам упругость и блестящий вид, к которому вы стремитесь, а ваша прическа держится намного дольше, говорит Полко. Этот процесс также борется с вьющимися волосами и может значительно улучшить внешний вид волос, придав им стиль и объем.

Избавляет от необходимости использовать утюг для волос

По словам Софи Гаттерман, знаменитого стилиста, правильная сушка феном вьющихся или волнистых волос для выпрямления может подвергать их меньшему нагреву, чем при использовании утюжка. Поэтому иногда сушка феном может оказаться более щадящим вариантом, в зависимости от типа и текстуры ваших волос.

Минусы сушки волос феном

Может повредить волосы

Одним из недостатков сушки волос феном, по словам Полко, является тепловое повреждение, которое может привести к ломкости и сухости. Однако тепловое повреждение является лишь результатом неправильной или слишком частой сушки волос феном. Если вы каждый день используете фен с неправильными настройками или продуктами, это может полностью повредить волосы, особенно если они ранее подвергались химической обработке, у вас вьющиеся волосы или вы принимаете лекарства, вызывающие слабость волос.

Можно обжечь кожу головы

По словам Полко, ошибка пользователя также может непреднамеренно вызвать ожоги кожи головы, чего можно избежать, если не использовать сверхвысокую температуру и не концентрировать сушилку на одном месте в течение длительного периода времени.

Для совершенствования техники сушки может потребоваться практика

Хотя сушка феном в конечном итоге может ускорить их высыхание и потенциально сделать их более гладкими, это активный процесс, требующий большего умения, чем естественная сушка на воздухе.

Как правильно сушить волосы / Фото: Credits

Как сушить волосы феном и минимизировать вред

Ключ к минимизации теплового ущерба, вызванного сушкой феном, сводится к нескольким методам.

Оцените фен, которым вы пользуетесь

Во-первых, вам нужно рассмотреть ваш фен и его настройки нагрева. Конечно, чем жарче воздух, тем быстрее высохнут волосы, но, как отмечает Гаттерман, высокая температура – не самое лучшее для здоровья прядей.

Если у вас грубые, текстурированные волосы, воздух может быть немного горячее, но большинству людей следует поддерживать среднюю температур. Если вы просто хотите высушить волосы и не планируете расчесывать их круглой щеткой, вам подойдет слабый нагрев.

Используйте щетку, подходящую для ваших волос

Если вы хотите высушить и выпрямить локоны, используйте щетку, подходящую для вашего типа волос, чтобы облегчить процесс. По словам Гаттермана, круглые щетки отлично подходят для создания изгибов и локонов, но для более грубых типов волос для достижения наилучших результатов может потребоваться плоская щетка.

Проанализируйте текущее состояние ваших волос

Тепловой ущерб может накапливаться с течением времени, поэтому Полко рекомендует сушить волосы феном не чаще 2–3 раз в неделю для оптимального здоровья волос.

Единственное исключение из этого правила - волосы, которые уже сильно повреждены. Если ваши волосы действительно сильно повреждены и нуждаются в отдыхе, сушку феном нужно свести к минимуму.

Следите за текущим состоянием своих волос и обращайте внимание на настройки температуры, чтобы предотвратить повреждение.

Бриджит Хилл, сертифицированный трихолог, утверждает, что качество и блеск волос будут показателем, когда волосам понадобится перерыв в регулярной укладки феном. Так что, если ваши волосы выглядят тусклыми или ломкими, пришло время отказаться от сушки.

Фото: Credits

Три способа защитить волосы

Начните с влажных волос и нанесите термозащитное средство. Прежде чем приступать к сушке феном, убедитесь, что ваши волосы влажные, а не мокрые. Когда волосы очень влажные, они расширяются, и обдув их горячим воздухом в этом состоянии может привести к их быстрому сжатию, что приведет к повреждению. Вы можете удалить лишнюю воду с помощью полотенца из микрофибры, рекомендует Полко. И промокать лучше, чем тереть, чтобы предотвратить повреждение во время сушки полотенцем. Кроме того, при желании рассмотрите возможность сначала немного высушить волосы на воздухе, прежде чем включить фен.

Разделите волосы на пряди. Чтобы сделать процесс сушки феном максимально эффективным, Полко рекомендует разделить волосы на пряди. Пряди должны быть достаточно мелкими? Чтобы волосы сушились при этом не перегревались.

Начинайте с корней. Держите фен на расстоянии примерно 15 см от волос и направляйте поток воздуха на прядь. Если у вас вьющиеся или волнистые волосы, используйте насадку-диффузор, чтобы не нарушить естественный рисунок волос. Гаттерман предлагает начинать с корней волос и направлять влагу к кончикам, а не наоборот.

Убедиться, что вы направляете воздух в том же направлении, в котором будут лежать волосы, очень важно, потому что это сделает их гладкими и блестящими. Также важно следить за тем, чтобы вы перемещали фен плавными движениями, высушивая прядь за прядью, чтобы избежать слишком сильного нагрева в одной области.

Подробное руководство по сушке волос можно посмотреть на видео от парикмахера и YouTube-блогера Брэда Мондо.

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