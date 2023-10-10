Всего два ингредиента: блогер раскрыла секрет маски, благодаря которой отрастила волосы до талии

Многие из нас знают, что отрастить длинные волосы не так-то просто. Продукты, которые обещают стать чудодейственным средством для мгновенного роста волос, обычно стоят невероятно дорого и не всегда помогают.
Как отрастить длинные волосы - этот вопрос волнует многих женщин. В погоне за волосами до талии мы часто готовы тратить много денег на средства, которые рекламируют престижные бренды.
Но, как оказалось, можно обойтись и без этого. Стажер-трихолог Фуонг Фам обнаружила, что всего два дешевых ингредиента, могут быть быть не менее эффективными. Будущий трихолог в TikTok делится советами по уходу за волосами.
Недавно она рассказала, как самодельная маска для волос может сотворить чудо с вашими волосами. Рецепт этого средства, которое сделает ваши волосы настолько здоровыми, что вы сможете отрастить их до талии и ниже очень прост.
Вам понадобиться смешать оливковое масло и гранулы молотого кофе в миске и пальцами нанести смесь на корни волос. Затем наденьте на голову шапочку для душа на 30 минут, прежде чем смыть маску под душем и высушить волосы феном.
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