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Всего два ингредиента: блогер раскрыла секрет маски, благодаря которой отрастила волосы до талии

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
582
Время на прочтение
2 мин
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Всего два ингредиента: блогер раскрыла секрет маски, благодаря которой отрастила волосы до талии

Как отрастить волосы до талии / Фото: Credits

Многие из нас знают, что отрастить длинные волосы не так-то просто. Продукты, которые обещают стать чудодейственным средством для мгновенного роста волос, обычно стоят невероятно дорого и не всегда помогают.

Как отрастить длинные волосы - этот вопрос волнует многих женщин. В погоне за волосами до талии мы часто готовы тратить много денег на средства, которые рекламируют престижные бренды.

Но, как оказалось, можно обойтись и без этого. Стажер-трихолог Фуонг Фам  обнаружила, что всего два дешевых ингредиента, могут быть быть не менее эффективными. Будущий трихолог в TikTok делится советами по уходу за волосами.

Недавно она рассказала, как самодельная маска для волос может сотворить чудо с вашими волосами. Рецепт этого средства, которое сделает ваши волосы настолько здоровыми, что вы сможете отрастить их до талии и ниже очень прост.

Вам понадобиться смешать оливковое масло и гранулы молотого кофе в миске и пальцами нанести смесь на корни волос. Затем наденьте на голову шапочку для душа на 30 минут, прежде чем смыть маску под душем и высушить волосы феном.

@happipham Coffee grows your hair. . . . . #hairtok #hairtip #haircare #hairtransformation #happipham #hairloss #hairlossremedy #hairfail #hairgrowth #hairgoals #haircaretips #hairtips #hairtutorials #coffeebean #hairmask #duongtoc #tocdep #tocdai #chamsoctoc #gdlfamily #reviewlamdep #goclamdep #learnintiktok #edutok #tipsandtricks ♬ Wop It - Lil Vada

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Дата публикации
Просмотры
582
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