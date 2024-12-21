Вы даже не подозреваете: 7 вещей, которые вредят вашим волосам во время окрашивания

Окрашивание волос дома становится все более популярным выбором для многих женщин. Это удобно, экономно и иногда даже необходимо, когда ваш парикмахер не может уделить вам время.

Независимо от причин, побуждающих вас взяться за кисточку и краску, очень важно знать, как избежать распространенных ошибок. Ведь даже малейшая небрежность может навредить вашим волосам или испортить ожидаемый результат. ИзданиеReal Simple рассказало, как вам достичь идеального цвета и одновременно сохранить здоровье волос.

Пожалуй, каждая из нас хоть раз пренебрегала подробными инструкциями к бытовым устройствам, но в случае с краской для волос это может стать роковой ошибкой. Инструкция на упаковке существует не просто так. Внимательное ознакомление с правилами поможет понять, как правильно смешать компоненты и сколько времени оставлять краску на волосах.

Верность бренду

Если вы уже нашли краску, которая подходит вашим волосам и дарит отличный результат, не спешите экспериментировать с другими марками. Смена бренда может повлиять на конечный оттенок и качество окрашивания. Если в вашей любимой краске закончились запасы в магазине, то лучше поискать ее в другом месте, чем рисковать и покупать незнакомый продукт.

Зеркала – ваши лучшие помощники

У окрашивания волос дома есть свои вызовы и один из них – окрашивание затылка. Используйте два зеркала для точного нанесения краски. Ручное зеркало поможет вам увидеть те участки, которые трудно контролировать. Это гарантирует, что ни одна прядь не останется неокрашенной.

Достаточное количество краски

Одной коробки краски может быть недостаточной, особенно если у вас длинные или густые волосы. Всегда покупайте дополнительную упаковку. Ваши волосы могут оказаться более пористыми, чем вы ожидаете, и тогда одной упаковки просто не хватит.

Защита кожи

Краска для волос может оставить нежелательные следы на коже, особенно на лбу, висках или ушах. Чтобы этого избежать, нанесите тонкий слой вазелина или жирного крема вокруг линии роста волос. Это простой, но действенный способ сохранить кожу чистой и избежать неприятных сюрпризов.

Осторожно с горячей водой

После окрашивания волос следует избегать горячей воды. Она может раскрыть кутикулу волоса, что приведет к быстрому вымыванию цвета. Рекомендуется использовать прохладную воду, чтобы закрепить кутикулу и сохранить яркость оттенка. Хотя это может быть менее комфортным, результат того стоит.

Отдых от мытья

Как только вы окрасили волосы, дайте им время адаптироваться к новому цвету. Следует не мыть голову в течение 48–72 часов. Это позволит кутикуле закрыться, а цвету – закрепиться.

Избегайте горячих инструментов

Только что окрашенные волосы особенно уязвимы к повреждениям. Использование плойки, утюга или горячего фена может сделать волосы ломкими и тусклыми. Если горячие инструменты все же необходимы, не забывайте о термозащите, но лучше дайте волосам несколько дней на восстановление.

Домашнее окрашивание волос может быть прекрасной альтернативой салонным процедурам, если придерживаться этих простых правил.

Мы также писали о том, как сделать горячую масляную процедуру для красоты ваших волос.

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