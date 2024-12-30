Вы этого могли не знать: как правильно принимать душ

Оказывается, существует правильный способ принимать душ и хотя вы, конечно, можете просто как угодно намылиться, есть специальный подход к поддержанию гигиены.

Издание RealSimple рассказало, что существует правильный способ принимать душ. Это не просто ежедневная рутина, а настоящее искусство. Эти советы помогут вам достичь мягкости кожи, здоровых волос и эффективного очищения тела.

Как часто нужно принимать душ

Минимум три раза в неделю. (Семь – это максимум для большинства людей) Душ – это не только способ очистить тело, но и уменьшить риск заболеваний. Однако чрезмерная чистота может навредить. Когда вы слишком часто моетесь, вы лишаете кожу керамидов, а это вызывает сухость и зуд. Чтобы понять, когда пора мыться, проведите простой тест на обоняние. Если кажется, что вы начинаете ощущать запах, это может быть сигналом к изменению микробиома кожи, которое вызывает раздражение.

Какой должна быть температура воды

Никто не заставляет вас принимать ледяной душ. Оптимальная температура между теплой и горячей. Чтобы проверить, не слишком ли горячая вода, включите ее и посмотрите на зеркало: если оно полностью запотевает через минуту-две, нужно немного снизить температуру. Слишком горячая вода не смывает все остатки моющего средства и может высушить кожу. Кроме того, горячая вода может разрушить кожный барьер, нежели теплая.

Выбор мыла

Когда дело доходит до моющих средств, ищите формулы с пометками "гипоаллергенный" и "без запаха". Это означает, что продукт содержит меньшее количество раздражающих ингредиентов. Избегайте антибактериальных средств для мытья тела, поскольку они могут вызвать сухость.

Размножает ли мыло микробы

Вероятность переноса бактерий через мыло минимальна. Достаточно хранить кусок мыла сухим, чтобы снизить риск бактериального заражения.

На как долго оставлять кондиционер

Кондиционер закрывает кутикулу и разглаживает волосяной стержень, делает его более легким для расчесывания. Это происходит мгновенно, поэтому длительное нанесение кондиционера не улучшит результат.

Продолжительность приема душа

Идеальное время под душем – до 10 минут. Нахождение под водой дольше может нарушить естественный барьер кожи. Но краткосрочный релакс в душе иногда не повредит.

Как часто мыть голову

Кожа головы подскажет вам, когда это делать. Мойте волосы только тогда, когда они становятся жирными, чтобы не лишать их природных жиров. Тонкие волосы можно мыть каждые два-три дня, а волнистые – до семи дней.

Последовательность мытья

Расчешите волосы . Это лучше делать перед душем, чтобы избежать ломкости.

. Это лучше делать перед душем, чтобы избежать ломкости. Шампунь и кондиционер . Нанесите шампунь, массируя кожу головы, затем кондиционер на кончики волос.

. Нанесите шампунь, массируя кожу головы, затем кондиционер на кончики волос. Мойте тело. Начинайте с шеи и двигайтесь вниз. Особое внимание уделите подмышкам, ногам и интимным зонам. Не забывайте о стопах.

Начинайте с шеи и двигайтесь вниз. Особое внимание уделите подмышкам, ногам и интимным зонам. Не забывайте о стопах. Бритье . Лучше бриться, когда кожа теплая и влажная.

. Лучше бриться, когда кожа теплая и влажная. Вымойте лицо. Делайте это в конце, чтобы удалить остатки средств.

Пилинг перед бритьем

Если вам нравится отшелушивание, делайте это, но не обязательно перед бритьем. Главное – менять лезвие после шести использований.

Как правильно сушиться

Вместо растирания промокните тело полотенцем. Волосы лучше сушить полотенцем из микрофибры, чтобы уменьшить ломкость. И не забудьте нанести лосьон на влажную кожу для максимального увлажнения.

Теперь вы знаете все, что нужно, чтобы сделать душ полезным и приятным ритуалом.

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