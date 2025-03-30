- Дата публикации
-
- Категория
- Салон красоты
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 2 мин
Взрослая красота: цвет волос, который может подчеркнуть недостатки кожи
Цвет волос может стать отличным инструментом для создания молодого и озаренного вида, а с возрастом меняется не только структура волос, но и тон кожи, поэтому очень важно найти идеальный оттенок, который подходит именно вам.
Издание Express рассказало о советах от известного парикмахера Jason Collier относительно цветов, которые лучше подходят зрелым женщинам, а также тех, которых следует избегать.
Важность цвета волос в зрелом возрасте
Цвет волос может играть ключевую роль в общем образе женщины, особенно после 40-50 лет. Неправильно подобранный оттенок способен подчеркнуть тонкие морщинки, неровности кожи, покраснение и потерю упругости. Вместо этого правильный тон придает лицу сияние, визуально смягчает черты и освежает внешность.
Омолаживающие оттенки
Стилист, работавший с такими знаменитостями, как Виктория Бекхэм , Ева Лонгория и Сиенна Миллер , рекомендует женщинам выбирать более теплые светлые оттенки, такие как:
Медовый блонд – придает коже мягкость и теплоту.
Карамельный блонд – создает естественный вид и придает визуальный объем волосам.
Золотистый блонд – придает свежесть, скрывает признаки усталости.
Эти теплые оттенки помогают выглядеть моложе и обеспечивают естественное сияние кожи.
Цвета, которых нужно избегать
Есть оттенки, которые могут сделать кожу визуально тусклой, подчеркнуть морщины и красноту.
Платиновый и холодный блонд – такие холодные тона могут контрастировать с кожей и делать ее менее озаренной.
Пепельный блонд – может подчеркивать возрастные изменения и добавлять лишние годы.
Слишком темный цвет волос – резкий контраст между темными волосами и более светлой кожей может подчеркивать недостатки.
Если вам нравятся холодные оттенки, стоит рассмотреть мягкий шампанский блонд или смешение пепельных и теплых тонов для создания более гармоничного вида.
Как правильно красить волосы
Чтобы создать естественный эффект и избежать жестких контрастов, рекомендуется использовать техники, придающие волосам объем и динамичность:
Мелирование – освещенные пряди придают объем и зрительно омолаживают.
Балаяж – обеспечивает плавный переход цвета, имеет естественный вид и не требует частого обновления.
Брондирование – сочетание светлых и темных оттенков, создающее глубину цвета.
Эти методы позволяют естественно соединить седину, сделать ее менее заметной, а также помогают снизить частоту подкрасок.
Уход за крашеными волосами
Чтобы у волос бы здоровый и блестящий вид после окрашивания, важно правильно за ними ухаживать:
Используйте шампуни и кондиционеры для окрашенных волос – они помогут сохранить цвет ярким.
Увлажняйте волосы – масла, маски и несмываемые кондиционеры помогут избежать сухости и ломкости.
Защищайте от солнца ультрафиолет может ускорять выгорание цвета, поэтому летом следует использовать специальные средства с UV-фильтрами.
Минимизируйте термическое воздействие – частое использование фена, плойки или утюга может повреждать структуру волос, поэтому важно применять термозащитные средства.
Цвет волос может стать отличным инструментом для создания молодого и блестящего вида. Теплые золотистые оттенки, натуральное мелирование и правильный уход помогут подчеркнуть красоту и освежить лицо. Главное – найти оттенок, идеально сочетающийся с тоном кожи и создающий гармоничный образ.