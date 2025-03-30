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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
154
Время на прочтение
2 мин

Взрослая красота: цвет волос, который может подчеркнуть недостатки кожи

Цвет волос может стать отличным инструментом для создания молодого и озаренного вида, а с возрастом меняется не только структура волос, но и тон кожи, поэтому очень важно найти идеальный оттенок, который подходит именно вам.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Цвет волос, который может подчеркнуть недостатки кожи

Цвет волос, который может подчеркнуть недостатки кожи / © Credits

Издание Express рассказало о советах от известного парикмахера Jason Collier относительно цветов, которые лучше подходят зрелым женщинам, а также тех, которых следует избегать.

Важность цвета волос в зрелом возрасте

Цвет волос может играть ключевую роль в общем образе женщины, особенно после 40-50 лет. Неправильно подобранный оттенок способен подчеркнуть тонкие морщинки, неровности кожи, покраснение и потерю упругости. Вместо этого правильный тон придает лицу сияние, визуально смягчает черты и освежает внешность.

Омолаживающие оттенки

Стилист, работавший с такими знаменитостями, как Виктория Бекхэм , Ева Лонгория и Сиенна Миллер , рекомендует женщинам выбирать более теплые светлые оттенки, такие как:

  • Медовый блонд – придает коже мягкость и теплоту.

  • Карамельный блонд – создает естественный вид и придает визуальный объем волосам.

  • Золотистый блонд – придает свежесть, скрывает признаки усталости.

Эти теплые оттенки помогают выглядеть моложе и обеспечивают естественное сияние кожи.

Цвета, которых нужно избегать

Есть оттенки, которые могут сделать кожу визуально тусклой, подчеркнуть морщины и красноту.

  • Платиновый и холодный блонд – такие холодные тона могут контрастировать с кожей и делать ее менее озаренной.

  • Пепельный блонд – может подчеркивать возрастные изменения и добавлять лишние годы.

  • Слишком темный цвет волос – резкий контраст между темными волосами и более светлой кожей может подчеркивать недостатки.

Если вам нравятся холодные оттенки, стоит рассмотреть мягкий шампанский блонд или смешение пепельных и теплых тонов для создания более гармоничного вида.

Как правильно красить волосы

Чтобы создать естественный эффект и избежать жестких контрастов, рекомендуется использовать техники, придающие волосам объем и динамичность:

  • Мелирование – освещенные пряди придают объем и зрительно омолаживают.

  • Балаяж – обеспечивает плавный переход цвета, имеет естественный вид и не требует частого обновления.

  • Брондирование – сочетание светлых и темных оттенков, создающее глубину цвета.

Эти методы позволяют естественно соединить седину, сделать ее менее заметной, а также помогают снизить частоту подкрасок.

Уход за крашеными волосами

Чтобы у волос бы здоровый и блестящий вид после окрашивания, важно правильно за ними ухаживать:

  • Используйте шампуни и кондиционеры для окрашенных волос – они помогут сохранить цвет ярким.

  • Увлажняйте волосы – масла, маски и несмываемые кондиционеры помогут избежать сухости и ломкости.

  • Защищайте от солнца ультрафиолет может ускорять выгорание цвета, поэтому летом следует использовать специальные средства с UV-фильтрами.

  • Минимизируйте термическое воздействие – частое использование фена, плойки или утюга может повреждать структуру волос, поэтому важно применять термозащитные средства.

Цвет волос может стать отличным инструментом для создания молодого и блестящего вида. Теплые золотистые оттенки, натуральное мелирование и правильный уход помогут подчеркнуть красоту и освежить лицо. Главное – найти оттенок, идеально сочетающийся с тоном кожи и создающий гармоничный образ.

Дата публикации
Количество просмотров
154
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