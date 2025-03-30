Взрослая красота: цвет волос, который может подчеркнуть недостатки кожи

Цвет волос, который может подчеркнуть недостатки кожи / © Credits

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Издание Express рассказало о советах от известного парикмахера Jason Collier относительно цветов, которые лучше подходят зрелым женщинам, а также тех, которых следует избегать.

Важность цвета волос в зрелом возрасте

Цвет волос может играть ключевую роль в общем образе женщины, особенно после 40-50 лет. Неправильно подобранный оттенок способен подчеркнуть тонкие морщинки, неровности кожи, покраснение и потерю упругости. Вместо этого правильный тон придает лицу сияние, визуально смягчает черты и освежает внешность.

Омолаживающие оттенки

Стилист, работавший с такими знаменитостями, как Виктория Бекхэм , Ева Лонгория и Сиенна Миллер , рекомендует женщинам выбирать более теплые светлые оттенки, такие как:

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Медовый блонд – придает коже мягкость и теплоту.

Карамельный блонд – создает естественный вид и придает визуальный объем волосам.

Золотистый блонд – придает свежесть, скрывает признаки усталости.

Эти теплые оттенки помогают выглядеть моложе и обеспечивают естественное сияние кожи.

Цвета, которых нужно избегать

Есть оттенки, которые могут сделать кожу визуально тусклой, подчеркнуть морщины и красноту.

Платиновый и холодный блонд – такие холодные тона могут контрастировать с кожей и делать ее менее озаренной.

Пепельный блонд – может подчеркивать возрастные изменения и добавлять лишние годы.

Слишком темный цвет волос – резкий контраст между темными волосами и более светлой кожей может подчеркивать недостатки.

Если вам нравятся холодные оттенки, стоит рассмотреть мягкий шампанский блонд или смешение пепельных и теплых тонов для создания более гармоничного вида.

Как правильно красить волосы

Чтобы создать естественный эффект и избежать жестких контрастов, рекомендуется использовать техники, придающие волосам объем и динамичность:

Мелирование – освещенные пряди придают объем и зрительно омолаживают.

Балаяж – обеспечивает плавный переход цвета, имеет естественный вид и не требует частого обновления.

Брондирование – сочетание светлых и темных оттенков, создающее глубину цвета.

Эти методы позволяют естественно соединить седину, сделать ее менее заметной, а также помогают снизить частоту подкрасок.

Уход за крашеными волосами

Чтобы у волос бы здоровый и блестящий вид после окрашивания, важно правильно за ними ухаживать:

Используйте шампуни и кондиционеры для окрашенных волос – они помогут сохранить цвет ярким.

Увлажняйте волосы – масла, маски и несмываемые кондиционеры помогут избежать сухости и ломкости.

Защищайте от солнца ультрафиолет может ускорять выгорание цвета, поэтому летом следует использовать специальные средства с UV-фильтрами.

Минимизируйте термическое воздействие – частое использование фена, плойки или утюга может повреждать структуру волос, поэтому важно применять термозащитные средства.

Цвет волос может стать отличным инструментом для создания молодого и блестящего вида. Теплые золотистые оттенки, натуральное мелирование и правильный уход помогут подчеркнуть красоту и освежить лицо. Главное – найти оттенок, идеально сочетающийся с тоном кожи и создающий гармоничный образ.