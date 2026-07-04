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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
262
Время на прочтение
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Японский педикюр — главный бьюти-тренд лета 2026 года: почему все отказываются от лака

Глянцевый блеск без единой капли лака, здоровые ногти вместо яркого покрытия и уход, дающий отличный результат. Японский педикюр стал чрезвычайно популярным в 2026 году.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Японский педикюр

Японский педикюр / © Getty Images

Хотя среди летних трендов по-прежнему присутствуют классические красные, синие и другие яркие оттенки, в центре внимания оказалась совсем другая тенденция — натуральные, ухоженные ногти без какого-либо покрытия, об этом рассказывает издание Woman&Home.

После того как в макияже и маникюре стал популярным «почти незаметный» эффект, индустрия красоты всё больше делает ставку на здоровье, а не только на внешний вид. Именно поэтому японский педикюр стремительно завоевывает популярность среди тех, кто хочет, чтобы их ногти были крепкими, блестящими и естественно красивыми.

В отличие от классического педикюра, здесь не пытаются скрыть ноготь под слоями цветного лака или геля. Наоборот — главная цель процедуры заключается в том, чтобы восстановить его естественное состояние и подчеркнуть природную красоту.

Что такое японский педикюр

Это процедура, направленная на восстановление здоровья и естественного вида ногтей, а не на нанесение цветного покрытия. Техника происходит из Японии и основана на использовании специальных минеральных паст, которые насыщают ногтевую пластину полезными компонентами. После этого ногти полируют до естественного зеркального блеска, одновременно улучшая их структуру и общее состояние стоп.

Именно такой подход — не скрывать недостатки, а работать с ними — сделал японский педикюр одним из самых востребованных ритуалов ухода за ногами последних лет.

Как проходит процедура

Хотя в разных салонах отдельные этапы могут отличаться, в целом японский педикюр состоит из нескольких обязательных этапов:

  • теплая ванночка для ног, смягчающая кожу

  • придание формы ногтям

  • тщательный уход за кутикулой

  • удаление огрубевшей кожи

  • легкое отшелушивание

  • нанесение минеральной пасты с последующей полировкой ногтевой пластины

  • закрепление результата специальной пудрой, которая удерживает питательные вещества и создает естественный блеск

  • завершающий увлажняющий массаж стоп

Именно минеральная паста является главной особенностью процедуры. Её втирают в ноготь по специальной технике, что помогает активным компонентам проникнуть внутрь ногтевой пластины. После этого наносится тонкий слой защитной пудры, которая «запечатывает» питательные вещества и придаёт ногтю характерный естественный блеск.

В результате стопы не просто выглядят ухоженными, они становятся более мягкими и увлажненными, а ногти приобретают здоровый, опрятный вид даже без лака.

Разница между обычным и японским педикюром

Основное отличие заключается в подходе к уходу. Классический педикюр в первую очередь ориентирован на декоративный результат: ноготь становится основой для цветного лака, геля или дизайна.

Японский педикюр работает совсем по-другому. Здесь нет ни цветного покрытия, ни какого-либо слоя, скрывающего поверхность ногтя. Все этапы процедуры направлены на укрепление ногтевой пластины и улучшение её состояния изнутри.

Еще одно отличие — накопительный эффект. Если обычный педикюр каждый раз начинается практически «с нуля», то регулярные японские процедуры постепенно делают ногти крепче, гладче и здоровее.

Популярность японского педикюра

Во-первых, люди всё больше интересуются не только красотой, но и здоровьем ногтей. Многие бьюти-тренды 2026 года развиваются по принципу: сначала уход, потом косметический эффект.

Во-вторых, минимализм уже давно стал основным трендом современной красоты. Так же, как остаются популярными легкий макияж и естественное сияние кожи, всё больше людей предпочитают натуральные ногти вместо ярких покрытий. Японский педикюр идеально соответствует этому тренду, он позволяет выглядеть ухоженно без лишних декоративных элементов.

Подготовка к процедуре

Чтобы добиться максимального эффекта, следует соблюдать несколько простых правил:

  • заранее удалить лак или гель-лак, если он есть

  • в течение нескольких дней перед процедурой регулярно увлажнять стопы

  • не обрезать кутикулу и не удалять самостоятельно огрубевшую кожу, ведь это лучше доверить специалисту

  • если недавно снимали гелевое покрытие, сообщить об этом мастеру перед началом процедуры.

После педикюра сохранить результат помогут масло или бальзам для кутикулы, а также качественный крем для стоп, который предотвратит сухость и появление огрубевшей кожи.

Японский педикюр — это больше, чем просто очередной сезонный тренд. Он отражает новый подход к красоте, в котором на первый план выходят здоровье, естественность и долгосрочный уход.

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Количество просмотров
262
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