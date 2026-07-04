Японский педикюр / © Getty Images

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Хотя среди летних трендов по-прежнему присутствуют классические красные, синие и другие яркие оттенки, в центре внимания оказалась совсем другая тенденция — натуральные, ухоженные ногти без какого-либо покрытия, об этом рассказывает издание Woman&Home.

После того как в макияже и маникюре стал популярным «почти незаметный» эффект, индустрия красоты всё больше делает ставку на здоровье, а не только на внешний вид. Именно поэтому японский педикюр стремительно завоевывает популярность среди тех, кто хочет, чтобы их ногти были крепкими, блестящими и естественно красивыми.

В отличие от классического педикюра, здесь не пытаются скрыть ноготь под слоями цветного лака или геля. Наоборот — главная цель процедуры заключается в том, чтобы восстановить его естественное состояние и подчеркнуть природную красоту.

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Что такое японский педикюр

Это процедура, направленная на восстановление здоровья и естественного вида ногтей, а не на нанесение цветного покрытия. Техника происходит из Японии и основана на использовании специальных минеральных паст, которые насыщают ногтевую пластину полезными компонентами. После этого ногти полируют до естественного зеркального блеска, одновременно улучшая их структуру и общее состояние стоп.

Именно такой подход — не скрывать недостатки, а работать с ними — сделал японский педикюр одним из самых востребованных ритуалов ухода за ногами последних лет.

Как проходит процедура

Хотя в разных салонах отдельные этапы могут отличаться, в целом японский педикюр состоит из нескольких обязательных этапов:

теплая ванночка для ног, смягчающая кожу

придание формы ногтям

тщательный уход за кутикулой

удаление огрубевшей кожи

легкое отшелушивание

нанесение минеральной пасты с последующей полировкой ногтевой пластины

закрепление результата специальной пудрой, которая удерживает питательные вещества и создает естественный блеск

завершающий увлажняющий массаж стоп

Именно минеральная паста является главной особенностью процедуры. Её втирают в ноготь по специальной технике, что помогает активным компонентам проникнуть внутрь ногтевой пластины. После этого наносится тонкий слой защитной пудры, которая «запечатывает» питательные вещества и придаёт ногтю характерный естественный блеск.

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В результате стопы не просто выглядят ухоженными, они становятся более мягкими и увлажненными, а ногти приобретают здоровый, опрятный вид даже без лака.

Разница между обычным и японским педикюром

Основное отличие заключается в подходе к уходу. Классический педикюр в первую очередь ориентирован на декоративный результат: ноготь становится основой для цветного лака, геля или дизайна.

Японский педикюр работает совсем по-другому. Здесь нет ни цветного покрытия, ни какого-либо слоя, скрывающего поверхность ногтя. Все этапы процедуры направлены на укрепление ногтевой пластины и улучшение её состояния изнутри.

Еще одно отличие — накопительный эффект. Если обычный педикюр каждый раз начинается практически «с нуля», то регулярные японские процедуры постепенно делают ногти крепче, гладче и здоровее.

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Популярность японского педикюра

Во-первых, люди всё больше интересуются не только красотой, но и здоровьем ногтей. Многие бьюти-тренды 2026 года развиваются по принципу: сначала уход, потом косметический эффект.

Во-вторых, минимализм уже давно стал основным трендом современной красоты. Так же, как остаются популярными легкий макияж и естественное сияние кожи, всё больше людей предпочитают натуральные ногти вместо ярких покрытий. Японский педикюр идеально соответствует этому тренду, он позволяет выглядеть ухоженно без лишних декоративных элементов.

Подготовка к процедуре

Чтобы добиться максимального эффекта, следует соблюдать несколько простых правил:

заранее удалить лак или гель-лак, если он есть

в течение нескольких дней перед процедурой регулярно увлажнять стопы

не обрезать кутикулу и не удалять самостоятельно огрубевшую кожу, ведь это лучше доверить специалисту

если недавно снимали гелевое покрытие, сообщить об этом мастеру перед началом процедуры.

После педикюра сохранить результат помогут масло или бальзам для кутикулы, а также качественный крем для стоп, который предотвратит сухость и появление огрубевшей кожи.

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Японский педикюр — это больше, чем просто очередной сезонный тренд. Он отражает новый подход к красоте, в котором на первый план выходят здоровье, естественность и долгосрочный уход.

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