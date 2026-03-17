Зачем время от времени менять пробор волос

Многие игнорируют пробор, а зря, постоянная нагрузка волос на одном участке может привести к ломкости, потере объема и даже повреждению корней. Когда вы меняете пробор, то равномерно распределяете нагрузку, добавляете корням объем и даете волосам «перезагрузку». И главное, это один из самых простых способов освежить внешний вид без салонов и затрат. По словам издания Real Simple, новый пробор может полностью обновить лицо и образ, так что смело экспериментируйте.

Почему стоит сменить пробор

Здоровье волос. Привычка держать волосы ежедневно в одном положении создает напряжение на корнях. Смена пробора помогает распределить эту нагрузку и уменьшить риск ломкости.

Объем и текстура. Когда волосы привыкают к новому пробору, корни получают легкий «подъем», а это делает прическу более объемной и живой

Обновление образа. Новый пробор — мгновенное обновление, которое меняет форму лица и делает образ свежим.

Как изменить пробор

Начните с влажных волос. Влажные волосы податливее, поэтому легче «направить» их в новый пробор. Можно просто слегка увлажнить волосы пульверизатором или вымыть и кондиционировать. Сделайте новый пробор. Используйте расческу, желательно с тонким концом, чтобы максимально точно определить новую линию пробора. Чем точнее вы это сделаете сразу, тем легче будет избежать ошибок. Сушите волосы в направлении нового пробора. Во время сушки феном направляйте корни в сторону нового пробора. Не надо высушивать на высокой температуре, ведь средней температуры и небольшой скорости фена вполне достаточно. Для лучшего результата можно использовать крем для выпрямления или легкое масло. Закрепите результат. Легкий мусс или спрей поможет «зафиксировать» новый пробор. Повторяйте этот процесс ежедневно, пока волосы не начнут самостоятельно принимать новую линию.

Первые дни пробор может выглядеть «рыхлым» или непослушным. Однако, не сдавайтесь, волосы привыкают к новому положению примерно за неделю-две. Используйте ободок или шляпу, чтобы скрыть временную неуклюжесть образа.

Смена пробора — это простой способ обновить образ и одновременно позаботиться о здоровье волос. Немного терпения, ежедневная практика и правильные инструменты сделают ваш образ и пробор стильным, аккуратным и «самостоятельно послушным».