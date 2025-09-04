Защита 30 или 50: какой SPF выбрать осенью

© Credits

Начало осени создает впечатление, будто солнце становится менее активным, но ультрафиолет никуда не исчезает. Осенью оно может казаться мягким и ласковым, но для кожи остается все тем же источником стресса и преждевременного старения. Стоит ли продолжать пользоваться солнцезащитным кремом? Безусловно. И главный вопрос, который задают себе многие украинские женщины: какой SPF выбрать - 30 или 50? Разобраться с этим поможет бьюти-визионерка, эксперт по ежедневному уходу Дарья Волошина.

На первый взгляд, разница между SPF30 и SPF50 кажется несущественной: SPF30 блокирует около 97% вредных лучей, а SPF50 - примерно 98%. Но именно этот 1% может иметь решающее значение - особенно для кожи, склонной к пигментации, чувствительности или ранним морщинам. "Они оба защищают от ультрафиолетовых лучей, но SPF50 делает это значительно эффективнее, и именно его я рекомендую своим клиентам и использую ежедневно сама - даже зимой. Поэтому если вы хотите сохранить кожу молодой и здоровой как можно дольше, SPF50 - это must-have", - говорит Дарья.

Почему SPF - это не только про лето

Самый распространенный миф: SPF нужен только на пляже. На самом деле УФ-лучи не исчезают в октябре или декабре, как и не становятся менее вредными во время облачной погоды или в тени. Они проникают сквозь облака и влияют на кожу даже по дороге к авто. Именно поэтому ежедневная солнцезащита - не опция, а привычка.

Какой SPF - для кого

SPF30 может быть достаточным для менее чувствительной кожи или людей, которые редко находятся на открытом солнце. Это также уместный вариант в пасмурные дни или как дополнительная защита в составе декоративной косметики.

SPF50 - идеальный выбор для ежедневного ухода, особенно если вы хотите предупредить фотостарение, сохранить ровный тон и избежать пигментных пятен.

"Мои фавориты - это MZ Skin SPF50 и Reviderm SPF50: они не только обеспечивают надежную защиту, но и комфортны в использовании и не забивают поры. А когда хочется совместить тон и уход - выбираю MZ Skin SPF30 с тоном или Colorscience SPF50 на физических фильтрах", - делится эксперт.

Что важнее цифры на упаковке?

SPF работает только тогда, когда вы его используете правильно. Вот несколько правил:

наносите достаточное количество (примерно половину чайной ложки на все лицо);

обновляйте каждые 2-3 часа, если находитесь на улице;

не забывайте о шее и декольте.

Главное правило любого солнцезащитного крема - регулярность. И результат не заставит себя ждать: ровный тон, отсутствие пигментации и замедленное старение кожи. Это привычка, которая реально влияет на будущее вашей кожи. И хоть сезон загара позади, забота о коже - это дело на протяжении целого года. Ведь красота начинается с заботы, а забота начинается с защиты.