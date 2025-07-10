Завивка волос на выпрямитель: полезные советы, как все правильно сделать

Завивка волос на выпрямитель / © Credits

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Издание Real Simple рассказало, что локоны, сделанные с помощью выпрямителя, могут выглядеть даже лучше, чем те, которые созданы плойкой. Мы собрали лучшие советы, чтобы помочь вам освоить эту технику — независимо от типа ваших волос или опыта.

Метод №1: мягкие волны с блеском

Шаг 1: подготовьте волосы

Прежде чем прикасаться к горячему прибору, нанесите термозащиту. Рекомендуется использование спрея, который защищает волосы при температуре до 230°C и сохраняет их мягкими и блестящими. Наносите на сухие или слегка влажные волосы перед каждым этапом укладки.

Шаг 2: разделите волосы

Для равномерных завитков разделите волосы на секции — начинайте снизу, закрепите верхние пряди. Секция должна быть примерно 1 см шириной — это обеспечит аккуратную форму волн.

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Шаг 3: завивка выравнивателем

Возьмите отдельную прядь. Зажмите ее утюжком у корней. Поверните утюжок на 180° от лица. Плавно проведите вниз до самых кончиков. После освобождения пряди — накрутите ее на палец, чтобы закрепить форму.

Совет: лучше использовать утюжок с подвижными пластинами, которые помогают лучше формировать завитки.

Шаг 4: закрепите результат

Дайте завиткам полностью остыть. Затем расчешите их щеткой с натуральной щетиной, предварительно нанесите на нее фиксатор для волос. Это уменьшит пушистость и сделает локоны более естественными на вид. Для блеска нанесите каплю масла для волос на кончики.

Метод №2: объемные локоны

Шаг 1: защитите волосы

Нанесите термозащитное средство на влажные волосы еще до сушки, оно защищает, увлажняет и облегчает расчесывание. Распределите расческой от корней до кончиков.

Шаг 2: разделите и работайте по секциям

Разделите волосы на 4 основные зоны: верх, обе стороны и затылок. Все пряди должны быть полностью сухими.

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Потом:

Возьмите прядь. Зажмите утюжком на 2-3 см от корней. Поверните утюжок на 360° от лица. Медленно протяните его вниз до конца. Повторите на других зонах.

Чтобы добавить объем, чередуйте направление завивки — одна прядь от лица, другая — к лицу.

Шаг 3: охлаждение

После каждой завивки пальцами закрутите прядь в спираль и дайте ей остыть. Это поможет завитку надолго сохранить форму. Затем легко «разбейте» завитки пальцами и получите естественные, подвижные локоны.

Шаг 4: завершающие штрихи

Фиксатор для волос.

Текстурный спрей — для объема и эффекта «легкой небрежности».

Советы

Не пугайтесь, если не получится с первого раза. Работа с выпрямителем требует практики — сноровка приходит с опытом.

Лучше не стремиться к идеально симметричным локонам — легкая асимметрия делает образ живым и модным.

Выбирайте утюжок со скругленными краями и керамическими пластинами — они меньше всего травмируют волосы и дают хороший результат.

Завивка выпрямителем — это не только экономия пространства в чемодане или ванной комнате, но и универсальный метод укладки на все случаи жизни. Вы можете создать мягкие волны для свидания, голливудские локоны для вечеринки или игривые кудри на каждый день и все это с одним инструментом.

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