Земляные оттенки маникюра: новые цвета для красоты ваших ногтей

Земляные оттенки маникюра в маникюре / © Credits

Реклама

Вдохновленные природой цвета, от мягкого коричневого до оливково-зеленого и терракотового, добавляют маникюру органической элегантности и выглядят современно в любой ситуации.

Классические нейтральные лаки часто включают нежные пастельные тона, молочный белый или розово-бежевые оттенки. Они красивые, но довольно предсказуемы. Земляные цвета имеют «естественную», органическую эстетику, которая гармонично дополняет любой стиль и подчеркивает естественную красоту рук, об этом рассказало издание Real Simple.

Профессиональные мастера ногтевого сервиса подчеркивают, что такие оттенки подходят практически для всех типов кожи — светлой, оливковой или смуглой. Они не слишком яркие, как неоновые цвета, и не такие холодные, как белый лак, а это делает их универсальными для работы, повседневного стиля или трендовых образов.

Реклама

Мягкий коричневый

Натуральный, теплый, напоминает обожженную глину или дерево. Идеально подходит для тех, кому нравится органическая эстетика и нежные текстуры.

Оливково-зеленый

Неочевидный «нейтральный» оттенок, который легко сочетается с любым стилем и добавляет роскоши. Особенно красиво смотрится с золотыми акцентами.

Терракот

Теплый, уютный цвет с пудровым подтоном, который создает уютный образ, но выглядит актуально круглый год.

Грибной

Холодный, серо-коричневый оттенок с легкими лавандовыми нотками. Отлично смотрится на ногтях в классическом и минималистичном стиле.

Реклама

Абрикосовый

Мягкий, теплый, сочный оттенок с золотистым подтоном. Идеально подойдет для создания свежего и солнечного настроения.

Алебастр

Кремово-белый с намеком тепла, выглядит естественно, чисто и элегантно, без эффекта «стерильности».

Серо-голубой

Холодный нейтральный оттенок, вдохновленный камнями и туманом. Современный, стильно смотрится в сочетании с другими земляными тонами.

Солнечный камень

Нейтральный теплый оттенок с едва заметным золотым блеском. Идеально для тех, кто любит небанальный, но утонченный блеск.

Реклама

Советы

Выбирайте оттенок в соответствии с настроением и событием: более мягкие для работы, насыщенные — для вечерних образов.

Сочетайте с аксессуарами и одеждой в теплых натуральных цветах для гармоничного образа.

Не бойтесь добавлять легкий блеск или золотые детали для современного акцента.

Земляные оттенки делают маникюр органичным, стильным и изысканным, одновременно оставляя его универсальным для любого случая. Они доказывают, что естественная элегантность никогда не выходит из моды.