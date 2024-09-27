Зеркальные волосы: стилист рассказал о главном тренде в прическах и дал 8 полезных советов

Звезды парикмахерского искусства прогнозируют, что в этом году в моде произойдет переход от тяжелой укладки к здоровым волосам.

Желание поддерживать свои пряди в хорошей форме - отнюдь не новая концепция, но в этом сезоне произошел заметный сдвиг в сторону приоритетности здоровья волос. Доказательство этого можно найти в осенних трендах цвета волос, сигнализирующих о росте моды на естественные оттенки, к тому же все сосредоточены вокруг сочного блеска.

Woman&Home попросили экспертов поделиться несколькими советами относительно того, как сделать волосы здоровыми и блестящими.

Итак, давайте разберемся, почему состояние наших прядей вызывает такое беспокойство именно сейчас. В 2024 году произошел сдвиг в сторону восприятия природной красоты, и здоровые, блестящие волосы являются большой частью этого, объясняет Эдвард Джеймс – знаменитый парикмахер. В этом сезоне мы видим, что женщины предпочитают здоровье волос, а не тщательную укладку.

Джеймс обращает внимание на то, что на Лондонской неделе моды дизайнеры, такие как Виктория Бекхэм, Burberry и Симон Роша продемонстрировали моделей с гладкими, блестящими волосами, задав тренд на здоровые волосы, а на таких платформах, как Instagram и TikTok, инфлюэнсеры пропагандируют здоровые волосы, сделав это основным акцентом стиля.

Модель на показе Burberry во время Лондонской недели моды в сентябре 2024 года. / Фото: Getty Images

Хелен Миррен, Наоми Кэмпбелл и Дженнифер Энистон – это лишь некоторые из звезд, которые в этом году имели блестящие зеркальные волосы. Как уже упоминалось, многие осенние тренды в прическе направлены на роскошный, здоровый блеск, которого, к сожалению, невозможно достичь или сохранить, если фактически не обратить внимание на состояние ваших волос.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

8 советов для сохранения красоты и здоровья волос

Если вы хотите осенний зеркальный блеск волос или просто хотите обновить и полечить свои пряди перед более суровыми зимними месяцами, Джеймс предлагает воспользоваться восемью его советами для здоровых волос, которые следует включить в свой распорядок дня.

Используйте термозащиту и средства для укрепления волос. Независимо от того, красите ли вы волосы или укладываете их термически, всегда используйте средство для защиты и улучшения расчесывания. Покраска и укладка под действием тепла со временем могут ослабить волосы, поэтому их защита имеет решающее значение для поддержания крепости. Регулярная стрижка. Не пропускайте подстригание, поскольку оно предотвращает иссечение кончиков и препятствует распространению повреждений по стержню волос, что со временем может привести к большей ломкости. Это также заметно делает волосы намного здоровее. Уменьшайте термическую укладку. Джеймс отмечает, что тепло является одной из главных причин повреждения волос, поэтому рекомендует ограничить использование горячих инструментов и выбрать сушку на воздухе. Если вам нужна укладка, используйте хорошее термозащитное средство и поддерживайте температуру на самом низком эффективном уровне. Расчесывайте волосы с кондиционером. Это простой способ обеспечить равномерное увлажнение ваших прядей. Когда вы принимаете душ, расчесывайте волосы, пока они покрыты кондиционером. Это облегчит его расчесывание и минимизирует ломкость: что может возникнуть при расчесывании сухих или влажных волос. Когда это возможно, сушите волосы на воздухе. Дайте волосам высохнуть на воздухе, чтобы уменьшить потребность в термической укладке. Если у вас густые или вьющиеся волосы, подумайте о том, чтобы воспользоваться кератином для укрощения кудрявости и уменьшения вашей зависимости от тепловых инструментов. Заплетайте длинные волосы на ночь. Это предотвращает спутывание и сокращает время на укладку на следующий день. Джеймс также рекомендует инвестировать в шелковую наволочку. Найдите время восстановления. Если вы часто моете голову и укладываете волосы, уделите 5-10 минут раз в неделю, чтобы нанести маску для укрепления и увлажнения волос. Не игнорируйте здоровье кожи головы. Многие забывают, что уход за кожей головы может повлиять на здоровье и блеск ваших волос. Как отмечает Джеймс, здоровый рост волос поддерживается уходом за кожей головы, поэтому для сухой или зудящей кожи головы раз в неделю используйте средства для очищения, чтобы освободить укупоренные фолликулы и улучшить кровоснабжение.

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