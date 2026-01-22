Желейный маникюр / © Credits

Желейный маникюр — это почти как маленькие кусочки цветного желе на ваших ногтях. Маникюр известен своей прозрачностью, мягким сиянием и возможностью многослойного нанесения. Издание Real Simple рассказало, что секрет тренда в гибкости и индивидуальности, ведь один тонкий слой придает нежный, стеклянный эффект, а несколько слоев делают цвет насыщенным и глубоким.

Техника возникла в Южной Корее, где уже несколько лет остается популярной благодаря способности сохранять молодой, элегантный вид ногтей и красиво отражать свет. Сегодня желейный маникюр покоряет весь мир и доказывает, что он может быть одновременно простым и универсальным.

Как сделать желейные ногти

Перед нанесением гель-лака ногтевые пластины нужно подготовить: придать форму, отполировать и нанести тонкий базовый слой для ровной поверхности. Нанесение геля. Прозрачный цветной гель наносится тонкими, ровными слоями, каждый из которых полимеризуется под UV или LED лампой. Один слой — легкий, стеклянный эффект, два-три — насыщенный цвет. Завершающий прозрачный топер подчеркивает сияние и глубину цвета, закрепляет маникюр.

Для создания собственных желейных оттенков можно даже экспериментировать, например, смешивать небольшие капли цветного гель-лака с прозрачным базовым или топовым слоем, создавать уникальные варианты цвета и прозрачности.

Преимущество тренда в максимальной универсальности, нежные пастельные оттенки подчеркнут естественную красоту ногтей, яркие неоновые цвета добавят смелости, а темные — элегантности. К тому же техника позволяет комбинировать цвета, добавлять причудливые элементы, магнитные эффекты или прозрачные хромовые слои, все зависит от вашего настроения.

Желейные ногти — это одновременно игривый и сдержанный тренд, универсальный и персонализированный. Он подходит для любого стиля, настроения и случая, превращает ногти в маленький аксессуар, который делает образ завершенным. И главное, благодаря прозрачности и многослойности маникюр всегда можно адаптировать под себя, экспериментировать с цветами и текстурами. Это идеальный пример того, как современные ногтевые тенденции сочетают красоту, креативность и легкость в повседневной жизни.