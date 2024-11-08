Жемчужный блонд: как выглядит самый модный в этом сезоне цвет волос

Холодное время года – время, когда появляются новые тренды. Будь то трендовый боб или интересная вариация блонда, переход к зимним праздничным настроениям вдохновляет на обновление стиля.

С наступлением прохладной погоды все больше людей решают изменить свой образ, выбирают новые стильные прически и оттенки волос, которые заполонили социальные сети. Издание Stylist рассказало, что в последних модных цветах преобладают утонченные оттенки, максимально приближенные к естественным тонам. Но для тех, кто стремится к чему-то более яркому и интенсивному, чем мягкий натуральный оттенок, жемчужный блонд становится идеальным вариантом. Это сияющий, нежный блонд с холодными, ледяными нотками, которые придают волосам жемчужный и блестящий эффект.

Что такое жемчужный блонд

Жемчужный блонд – это ледяной белый оттенок с легким перламутровым бликом, что создает мягкий и одновременно изысканный вид. Он напоминает переливы перламутра, оттенки которого часто можно увидеть на устричной раковине. Этот скандинавский стиль идеально подходит для блондинок, стремящихся достичь эффекта холодного блеска и особенно яркого цвета. Он хорошо подходит тем, у кого натуральный светлый или "мышиный" цвет волос, а также обладательницам светлой кожи, ведь подчеркнет их естественную нежность.

Как поддерживать цвет дома

Для многих блондинок поддерживать чистый и идеальный оттенок без помощи салонов – настоящий вызов. Один из самых действенных способов сохранить яркий и свежий вид жемчужного блонда – использовать тонировочные средства на основе фиолетовых пигментов. Фиолетовые оттенки отлично нейтрализуют нежелательные желтовато-медные оттенки, которые могут появиться со временем. К тому же средство с легкими розовыми тонами придает волосам еще больше блеска и создает эффект светоотражания. Также регулярное использование шампуней и кондиционеров для холодных оттенков поможет сберечь жемчужный блеск и поддерживать здоровый вид волос.

Жемчужный блонд – идеальное решение для холодного сезона. С ним волосы будут сияющими и яркими.

Читайте также: