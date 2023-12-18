Как подобрать оттенок красной помады женщинам за 50: советы звездных визажистов

При правильном подходе женщина в любом возрасте может создать макияж с красной помадой и мгновенно почувствовать себя более шикарной и стильной. Главное — найти правильный оттенок красного, который дополняет тон вашей кожи.

Рассуждения о том, что в одежде или макияже есть какие-то возрастные ограничения, регулярно опровергаются знаменитостями, которые не желают следовать этим неписаным правилам и выглядят шикарно в любом возрасте. Они носят глубокие декольте, экстремальные мини, не закрашивают седину и делают яркий макияж. Не пренебрегают звезды в элегантном возрасте и красной помадой. Поэтому Womans World обратился к лучшим звездным визажистам за советами и рекомендациями по выбору и использованию красной помады для женщин 50 лет и старше.

Идет ли женщинам старше 50 лет красная помада

Красная помада для женщин старше 50 лет — отличный способ придать лицу немного яркости, считает визажист Эшли Чиуччи. Красная помада особенно идет женщинам со зрелой кожей, поскольку с возрастом наша кожа теряет пигмент, по мнению визажиста Джанин Лобелль. Но кроме того, что яркая помада добавит яркости лицу, она может визуально сделать зубы белее. Для этого вам нужно выбирать красную помаду холодного оттенка, которая нейтрализует желтизну зубов.

Энди Макдауэлл / Фото: Associated Press

Вопреки распространенному мнению, красная помада не делает губы тоньше. Напротив, она придает губам, которые могут быть тонкими, четкость, делая их более полными, — говорит Лобелль. Хотя Мэрилин Монор, как известно, использовала комбинацию пяти разных оттенков красной помады и блеска, чтобы добиться своих культовых, смелых и пухлых губ, вероятнее всего, вам будет достаточно всего одной помады и карандаша для губ.

Как подобрать лучший оттенок красной помады

Поиск подходящей для вас красной помады — это сочетание двух вещей: образа, который вам нужен, и работы с тоном вашей кожи. Если вы хотите смелости, красный с розовым или оранжевым оттенком будет выглядеть более ярким. А сложные красные оттенки с примесью коричневого будут лучше сочетаться, если вы ищете что-то более нейтральное, утверждает Лобелль.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Во время выбора оттенка, главное - определить тон вашей кожи: теплый он или холодный. Эшли Чиуччи предлагает сделать это так: проверьте вены на своем запястье, если ваши вены зеленые, у вас теплый оттенок, а если у вас фиолетовые или синие вены, у вас холодный оттенок кожи. После того, как вы определили свой тон кожи, выберите соответствующий красный — если тон кожи теплый, выберите оранжево-красный оттенок, а если холодный - холодно-красный.

Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Красная помада и тональный крем

Красная помада отлично сочетается с сияющим тоном. Для более современного образа при использовании красной помады визажист Эмили Грей советует выбрать тональную основу с мягким сиянием. Это позволяет красной помаде стать главным акцентом макияжа, поскольку плотная матовая тональная основа может выглядеть слишком тяжелой в сочетании с яркими губами. Грей советует после тонального крема нанести консилер там, где это необходимо, и немного припудрить зону под глазами, чтобы предотвратить появление складок.

Красная помада и макияж глаз

Красная помада хорошо сочетается с густыми ресницами и стрелками. Но, чтобы еще больше подчеркнуть глаза, не отвлекая внимание от красной помады, Чиуччи советует нанести нейтральные мерцающие тени для век, которые добавляют легкий блеск и осветляют глаза.

Красная помада и румяна

Что касается румян, тут визажисты советуют выбирать румяна с оттенком розового, чтобы они дополняли красные губы. Наносите румяна легким слоем, чтобы они не конкурировали с цветом губ и не делали макияж клоунским.

Как наносить красную помаду, чтобы она долго оставалась на губах

Когда речь идет о красной помаде, особенно на зрелой коже, очень важной становится техника нанесения. Помада должна лежать на губах равномерно, плотно и не растекаться.

Для этого важно помнить несколько правил.

Используйте кисть для губ для точного нанесения. Красная помада имеет тенденцию оставлять пятна на коже, поэтому ее сложнее удалить, если вы допустите ошибку при нанесении. Поэтому профессионалы рекомендуют пользоваться кисточкой для губ.

София Вергара / Фото: Getty Images

Выберите формулу помады, которая не сушит кожу. Недостаток помады губ длительного ношения заключается в том, что иногда она может быть слишком плотной и твердой на вид, поэтому при выборе помады, ищите в описании продукта такие слова, как "питание" и "увлажнение", чтобы убедиться, что вы найдете помаду, которая не сушит ваши губы.

Используйте карандаш для губ. Самый классический способ улучшить стойкость помады — использовать карандаш для губ аналогичного оттенка. Это потому, что подводка грунтует губы и дает помаде возможность держаться. Визажисты советуют, при нанесении красной помады вначале обвести контур губ карандашом и полностью закрасить им губы. При обведении контура, постирайтесь пройтись карандашом по выступу губ — это край губ, на который не распространяется их естественный цвет, но который все еще является частью формы губ. Поэтому, если подчеркнуть край губ с помощью подводки, они будут выглядеть значительно полнее. После того, как губы подведены и заполнены, нанесите сверху легкий слой помады.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Наносите помаду в два слоя. После нанесения первого легкого слоя помады Чиуччи советует взять сухую салфетку и приложить ее к губам, а затем припудрить их рассыпчатой пудрой. Она говорит, что это действительно зафиксирует цвет после нанесения второго слоя помады. Пудра дает помаде, нанесенной сверху, основу, которая продлит ее стойкость.

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

Подводя итоги, стоит еще раз остановиться на том факте, что лучшим в красной помаде — и это верно независимо от вашего возраста — является прилив уверенности, который она может вам дать. Это потому, что оттенки красного часто ассоциируются с силой, мощью и смелостью. Поэтому, даже если вам исполнилось 50 и вы никогда не пользовались красной помадой, совершенно не поздно исправить это досадное недоразумение.

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