Жесткая вода: как она влияет на волосы и кожу

Жесткая вода – невидимый враг вашей кожи, волос и даже самочувствие. Хотя для питья она может быть полезна из-за высокого содержания минералов, ее взаимодействие с кожей и волосами нередко становится причиной неприятных последствий: сухости, зуда, тусклости и даже раздражений.
Почему так происходит и как предотвратить негативное влияние жесткой воды рассказало издание Real Simple.
Жесткая и мягкая вода: в чем разница
Жесткая вода богата растворенными минералами, в частности кальцием и магнием. Именно эти минералы образуют меловой налет на поверхностях, которые можно увидеть в чайниках или на стеклянных поверхностях душевых кабин. Мягкая вода, напротив, содержит больше натрия, благодаря чему не оставляет таких следов.
В некоторых регионах уровень жесткости воды значительно выше. А вот в местах с мягкой водой даже обычный душ может существенно отличаться по своим последствиям для кожи и волос.
Чем жесткая вода вредна для кожи
Минералы, содержащиеся в жесткой воде, взаимодействуют с жирными кислотами в мыле и шампунях и образуют нерастворимые остатки. Они оседают на поверхности кожи и не позволяют ей чиститься должным образом.
Впоследствии эти остатки могут разрушать естественный барьер кожи, вызвать сухость, зуд, появление прыщей и обострять такие кожные заболевания, как экзема или дерматит.
Как жесткая вода влияет на волосы
Волосы также страдают от взаимодействия с жесткой водой. Она вызывает накопление минеральных отложений на волосах, что делает их тусклыми, ломкими и склонными к сухости. Волосы теряют блеск и яркость цвета, а кожа головы может чесаться.
К тому же мыло и шампунь в жесткой воде пенятся хуже, что усложняет процесс мытья и оставляет ощущение "недостаточной чистоты".
Как понять, влияет ли на вас жесткая вода
Если после душа ваша кожа кажется сухой или стянутой, а волосы – тусклыми и жесткими на ощупь, это может быть следствием использования жесткой воды. Вы также можете заметить, что мыло не пенится так, как должно, а после мытья волос или кожи на поверхности остаются минеральные остатки.
Как бороться с негативным влиянием жесткой воды
Для тех, кто подмечает негативные последствия жесткой воды, существует несколько простых, но эффективных решений.
Установите фильтр для воды. Минеральные фильтры для душевой воронки и смесителя могут значительно снизить концентрацию минералов в воде, что поможет уменьшить негативное влияние на кожу и волосы.
Используйте специальные средства по уходу
- Для очищения лица подойдет мицеллярная вода.
- Для тела рекомендуется средство, которое помогает снизить агрессивное воздействие воды на кожу.
- Для волос попробуйте очищающие шампуни или средства с хелатирующими агентами, например яблочный уксус.
Правильный уход после душа
- После мытья осторожно промокните кожу полотенцем (не трите) и сразу нанесите увлажняющий крем.
- Выбирайте средства, обогащенные церамидами и ниацинамидом, которые помогают восстановить кожный барьер.
- Избегайте горячей воды, которая еще больше сушит кожу.
Минимизировать контакт с водой. Если у вас чувствительная кожа или есть экземы, сократите время пребывания в душе и избегайте использования жесткой воды для стирки одежды, так как это может вызвать раздражение.
Почему кожа улучшается во время путешествий
Если вы заметили, что ваша кожа и волосы изменяются при поездках, причина может быть в изменении уровня жесткости воды. В регионах с мягкой водой кожа становится более гладкой, а волосы – более блестящими. Это еще один довод в пользу установки фильтров для воды дома.
Жесткая вода – это не приговор, а только вызов, с которым можно справиться, правильно ухаживая за собой. Забота о коже и волосах поможет не только минимизировать негативные последствия, но и сохранить здоровье и красоту даже в самых сложных условиях.
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